Visszautasította a beszervezést, mégis kartonja van a nyugalmazott református lelkésznek

Balajthy József nyugalmazott református lelkész neve is felbukkant a nyilvánosságra hozott állambiztonsági iratok között, holott állítása szerint soha nem működött együtt a titkosszolgálattal – derült ki a Szemlélek vele készült interjújából.

Balajthy a Szemléleknek elmondta: pontosan emlékszik arra a napra 1986-ból, amikor – az adatok szerint – a kartont kiállították.

„Azon a fagyos téli napon a Trabantomat javítottam a garázsban, amikor egy Szűcs nevű ember, immár nem először, beállított hozzám. Korábban a Belügyminisztérium egyházi ügyekkel foglalkozó főhadnagyaként mutatkozott be, és mindig arra akart rávenni, hogy kvaterkázzunk – ezt a kifejezést akkor hallottam először –, vagyis legyünk jóban. Ekkor minden korábbinál határozottabban visszautasítottam, mondván, hagyjon békén, mert nagyon nem tetszik, amire rá akar venni. Álmomban sem gondoltam volna, hogy aznapi dátummal kiállítanak rólam egy 6-os kartont, miközben soha semmit nem írtam alá, és nem adtam jelentést senkiről.”

A nyugalmazott lekész azt is elmondta az interjúban: a rendszerváltozás után önkormányzati képviselő, majd alpolgármester volt; e minőségében nemegyszer látta, de nem beszéltek egymással.

Arról is beszélt, hogy nem akarta elhinni, hogy a neve szerepel az aktákban.

„Az akták nyilvánosságra hozatala után néhány perccel szinte egyszerre telefonált az egyik fiam és lányom.”

„A lelkiismeretem abszolút tiszta; semmi ilyesmit nem csináltam. Amúgy is, kemény jobboldali családból jöttem, a felmenőim közül többeket meghurcolt a kommunista rendszer, így fel sem vetődhetett, hogy én bármilyen szívességet tegyek az elvtársaknak” – fogalmazott az interjúban.