Az M1 Híradójának korábbi műsorvezetője elmondta, anyaga benyújtása után a cég vezetése jelezte, hogy munkaviszonya megszüntetését tervezi, ő pedig elvesztette a hitét abban, hogy fel lehet építeni egy olyan közmédiát, amelyben független döntések születnek.

Csütörtök reggel kezdődött a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségére pályázók meghallgatása, amely egyenes adásban, a Független Közmédia Testület (FKT) honlapján figyelemmel követhető.

A vállalat tulajdonosi jogait gyakorló testület azt a 14 jelentkezőt hallgatja meg két napon keresztül, sorsolással kialakított sorrendben, aki érvényes pályázatot adott be. Korábban 13 aspiráns dokumentációját találta érvénytelennek a grémium.

Az FKT csütörtök reggel azt közölte a honlapján, hogy a nap folyamán sorrendben Herman Péter Dániel, Bakonyi Péter, Dávid-Joó Zsanett, Kert Attila, Malcsiner Maximilian Péter, Kertész György, Horváth Dori Gábor és Papp Réka Kinga mutathatja be koncepcióját és válaszolhat a feltett kérdésekre egy-egy órában. A többi jelöltet – Amin Zoltánt, Bakó Lajost, Fischer Andrást, Pusztai Ferencrt, Szabó Stein Imrét és Tóth Zoltán Andrást – pénteken hallgatják meg.