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Nyitókép: Plyushkin/Getty Images

Bodoky György: bizonyos daganatoknál nagyon jó az immunterápia, de másra is szükség van

Infostart / InfoRádió

Javították a daganatos betegek túlélési esélyeit az új terápiák, a korszerű gyógyszerek azonban többéves késéssel jutottak el Magyarországra – mondta az InfoRádióban Bodoky György, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság tiszteletbeli elnöke. Az onkológust a Gyógyulj Velünk Egyesülettel közösen szervezett Daganatos Betegek Napja orvos-beteg-találkozója kapcsán a hazai ellátás eredményeiről és a diagnózis gyorsításának fontosságáról kérdezte az InfoRádió.

A magyar rákregiszter szerint stagnál a daganatos betegségek előfordulása. A halálozást illetően nincsenek pontos számok, évente 30-35 ezer embert veszítünk el Magyarországon daganatos betegség miatt – mondta az InfoRádióban Bodoky György, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság tiszteletbeli elnöke. Hozzátette: az elmúlt évek nagy áttörése az immunterápia és a célzott terápia megjelenése, amelyek bizonyos betegségek esetén hatékonyabban, jobban alkalmazható kezelési formák. Ilyen

a tüdőrák, ilyenek a bőr daganatos megbetegedései, de ide sorolható az emlődaganat kezelése is.

„A leggyakrabban előforduló daganatos betegségek esetében ezek a terápiák nagyon jelentős javulást tudtak elérni, azonban ez nem feltétlen azt jelenti, hogy azonnal a végleges gyógyulási esélyeket változtattuk meg, hanem hosszabb életet élhetnek jó életminőségben az érintettek. A végső célunk nyilván a végleges gyógyulás. Most azt kell elérnünk, hogy a daganatos betegek 50 százalékát végleg meg tudjuk gyógyítani, akiket pedig nem tudunk, azoknak a betegségét krónikussá szeretnénk tenni, magyarul: hogy megfelelő életminőséggel tudjanak a betegek hosszú távon, a betegség mellett is tovább élni” – fogalmazott.

Van azonban még lemaradás a nemzetközi lehetőségekhez képest. Bodoky György szerint az elmúlt időszakban több év csúszással érkeztek meg a korszerű gyógyszerek a magyar betegek számára. Az új kormányzat tervei ezzen a téren még nem ismertek, de azt többször is hangoztatta már a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő), hogy új rendszereket, új szerepeket kíván a gyógyszerbefogadást illetően megfogalmazni.

Ezzel együtt az onkológus szerint

a betegútmenedzsment javításával lehetne a legtöbb életet megmenteni, vagyis ha egy beteg mielőbb bekerülne az onkológiai ellátórendszerbe.

„Ennek alapvető feltétele az, hogy az alapellátásban sikerüljön áttörésszerű változást elérni, és hogy a diagnózis felállítása ne késlekedjen. Amint a diagnózis megszületik és bekerül a beteg az onkológiai rendszerbe, akkor azt gondolom, hogy egy jól szervezett egészségügyi hálózatba kerül, ahol megkezdheti a gyógyulás folyamatát” – mondta az InfoRádióban Bodoky György, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság tiszteletbeli elnöke.

A cikk alapjául szolgáló interjút Janovitz Bálint készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Bodoky György: bizonyos daganatoknál nagyon jó az immunterápia, de másra is szükség van

immunterápia

daganatos betegség

magyar klinikai onkológiai társaság

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Bodoky György: bizonyos daganatoknál nagyon jó az immunterápia, de másra is szükség van

Bodoky György: bizonyos daganatoknál nagyon jó az immunterápia, de másra is szükség van
Javították a daganatos betegek túlélési esélyeit az új terápiák, a korszerű gyógyszerek azonban többéves késéssel jutottak el Magyarországra – mondta az InfoRádióban Bodoky György, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság tiszteletbeli elnöke. Az onkológust a Gyógyulj Velünk Egyesülettel közösen szervezett Daganatos Betegek Napja orvos-beteg-találkozója kapcsán a hazai ellátás eredményeiről és a diagnózis gyorsításának fontosságáról kérdezte az InfoRádió.
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