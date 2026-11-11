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Nyitókép: Pixabay

Átadták a Junior Prima Díjakat magyar tudomány kategóriában

Infostart / MTI

Tíz fiatal részesült idén is Junior Prima Díjban a magyar tudomány kategóriában. A díjjal olyan fiatal tehetségeket jutalmaztak, akik a területükön végzett kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a magyar tudomány fejlődéséhez és az értékteremtéshez – közölte a Magyar Fejlesztési Bank (MFB), a kategória társalapítója.

A közlemény szerint a díj idei nyertesei között van Auer Felícia (orvos- és egészségtudományok), Bátai Bence (orvos- és egészségtudományok), Dálya Gergely (természettudományok), Egyed Bálint (orvos- és egészségtudományok), Illés Árpád (agrártudományok), Kemény Alexandra (műszaki tudományok), Megyesfalvi Zsolt (orvos- és egészségtudományok), Petri László (természettudományok), Szabó Edina (műszaki tudományok) és Török Ábel (bölcsészettudományok).

Mint kiemelték, az idén 20. alkalommal díjazták a 33 évesnél fiatalabb tehetségeket. Az elismerésre ezúttal is sok fiatal tudós pályázott, a bírálóbizottság nemcsak a kimagasló tudományos szakmai tevékenységet és a nemzetközi eredményeket vette figyelembe, fontos szempont volt az oktatási és közösségteremtő tevékenység is. Számos tudományterületről érkeztek jelölések, a kiválasztás során a szélesebb társadalmi csoportokat érintő tudományos témák kaptak prioritást.

A közlemény szerint a Magyar Tudományos Akadémia székházában tartott keddi díjátadón Gerendás János, az MFB elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott: a Junior Prima Díj magyar tudomány kategóriájának szellemisége hasonló a Magyar Fejlesztési Bank küldetéséhez. Az MFB olyan területeken is fejleszt és hitelez, amelyek máshonnan nem kapnak támogatást, sok idő kell a megtérülésükhöz.

„A tudományban sem elsősorban a profitabilitás fontos, hanem a tanulásba, a kutatásba, a jövőbe vetett hit és befektetés, ami végül elvezethet a sikerig, például egy tudományos áttöréshez, egy társadalmilag hasznos kutatási eredményhez” – emelte ki.

A közleményben felidézték, hogy a Demján Sándor által, a Vállalkozók Országos Szövetségének támogatásával 2003-ban alapított Prima Primissima Díj célja a magyar értelmiség szellemi eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlesztésének erősítése egy olyan, hatalomtól és politikától független kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében. A Prima Primissima küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé: azokat a kiválóságokat, akiknek teljesítménye, emberi tartása, értékrendje követendő lehet mindannyiunk számára.

A Prima Primissima életre hívói 2007-ben döntöttek úgy, hogy önálló díjjal jutalmazzák azokat a fiatalokat, akik a jók között is a legjobbak. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok a minden évben odaítélt Junior Prima Díjat vehetik át.

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Kezdőlap    Belföld    Átadták a Junior Prima Díjakat magyar tudomány kategóriában

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