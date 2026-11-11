Előbb 15 fok és viharos szél, aztán jön a feketeleves

Folytatódik a túlnyomóan erősen felhős vagy borult, párás idő. Szitálás – reggel a még fagyos részeken ónos szitálás – bárhol előfordulhat, emellett kiemelten hazánk déli harmadán elszórtan lehet gyenge esőre számítani, majd estétől dél, délnyugat felől nő az eső, zápor kialakulási esélye – írja a HungaroMet.

A Dunától keletre keleties lesz a légáramlás, míg a Dunántúlon déliesre forduló szelet az Alpokalján élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, de északon, északkeleten ennél kissé alacsonyabb, míg a Viharsarokban pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.

Csütörtökön és pénteken borongós, esős időre készülhetünk, a szél délire fordul és megélénkülhet, helyenként viharossá is fokozódhat. A déli széllel meleg levegő érkezik; ahol erős lesz a légmozgás, főként az ország déli, délkeleti részén, 15 fok fölé melegedhet a hőmérséklet napközben, míg északon, északkeleten 10 fok alá ragadhatnak be a maximumok.

Szombaton már egy hidegfront mögött leszünk, szárazabb és hűvösebb levegő áramlik fölénk, emiatt mindenütt kisüt a nap, csapadék sem várható, viszont a csúcshőmérséklet jellemzően mindenütt 10 fok alatt marad, valamint újra megjelennek majd a hajnai fagyok.