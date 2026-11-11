OTP: a vezérigazgató-helyettes szerint extra terheik még jövőre sem csökkennek

Összességében nagyon jó harmadik negyedévet zárt az OTP-csoport – mondta sajtótájékoztatóján Bencsik László, a pénzintézet vezérigazgató-helyettese.

„A hosszú távú értékteremtés szempontjából a legfontosabb talán az organikus növekedés, és ez igen dinamikus. 12 százalékkal nőtt a teljesítő hitelállomány 9 hónap alatt, tavaly összességében 15 százalék volt a növekedés”

– hangsúlyozta.

A kiadás-bevétel arány 41,3 százalék volt az első kilenc hónapban, ami lassú növekedést jelent – mondta a vezérigazgató-helyettes, hozzátéve 15 százalékkal nőttek a működési költségek.

„Most összességében a működési eredményünk, ami a bevételek meg a költségek különbsége, megint árfolyamszűrten, meg az ilyen egyedi tételektől mentesítve 11 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest, ami azt gondolom, hogy egy kiváló dinamikát jelent” – fogalmazott.

A kormányzati terhek értéke, mint az extra költségvetési befizetések és a kamatstop bankra eső része idén várhatóan 344 milliárd forint lesz – mondta Bencsik László.

„Ez egy brutális növekedést jelent a tavalyi évhez képest, amikor már 259 milliárd volt ez az összeg, de a két évvel vagy a három évvel ezelőttihez képest meg gyakorlatilag dupláját fizetjük. A kormányzati kommunikációból, meg a megjelent jogszabályokból, amik a jövő évi adott terheket határozzák meg, az látszik, hogy ezeknek a brutális terheknek a csökkenése még nem a jövő évben fog megtörténni. Nagyon bízunk benne, hogy ez csak egy évvel halasztódik és 2028-ban már érdemi korrekcióra fog sor kerülni” – mondta.

Ha komolyan veszi Magyarország a csatlakozást az eurózónához, akkor ezeken a magas szektorális adókon változtatni kell – jegyezte meg a vezérigazgató-helyettes, aki beszélt arról is, hogy a fogyasztási hitelezésben érdemi változás nem történt, a vállalati hitelezés piaci részesedése pedig 20 év alatt megháromszorozódott. Hozzátette a külföldi leánybankoknál is stabil volt a működés.

„A jövő tekintetében van okunk optimizmusra. Persze az óvatosság minden esetben indokolt, de alapvetően azt gondoljuk, hogy a jövő év vagy hasonlóan jól vagy még jobban alakulhat a növekedés meg a makrokörnyezet szempontjából azokban az országokban, ahol jelen vagyunk”

– hangsúlyozta.

Hozzátette: Magyarországon egyértelműen azt várjuk, hogy a gazdaság növekedése az nagyobb lesz jövőre, mint idén. „Azt gondolom, hogy ez egy megalapozott várakozás. Már az idei szám is lényegesen jobb volt, mint a tavalyi, meg a tavalyelőtti, de jövőre azt gondoljuk, hogy 2,5 százalék fölött, tehát 2,5-2,8 százalék körül lehet a növekedés, attól függ, hogy ki mennyire optimista. Mindamellett a kormány elkötelezte magát a költségvetés kapcsán ezen a pályán, amire nyilván szükség van.

Bencsik László elmondta, nem állt be olyan körülmény, ami változtatást igényelne a pénzintézet idei várakozásaiban.

A cikk Domanits András összefoglalója alapján készült.