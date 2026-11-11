ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.92
usd:
328.82
bux:
146123.21
2026. november 11. szerda Márton
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Csányi Sándor, az igazgatóság elnöke (b4) és Csányi Péter vezérigazgató (b5) az OTP Bank Nyrt. közgyûlését követõ sajtótájékoztatón a Budapest Marriott Hotelben 2026. április 17-én. Mellettük Kiss-Haypál György, Wolf László, Bencsik László, Becsei András és Sebõk András vezérigazgató-helyettesek (b-j).
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

OTP: a vezérigazgató-helyettes szerint extra terheik még jövőre sem csökkennek

Infostart / InfoRádió

A növekvő kiadások ellenére is pozitív harmadik negyedévet zárt az OTP csoport – jelentette be a cég vezérigazgató-helyettese. Bencsik László szerint a pénzintézet számai azt mutatják, hogy teljesülnek az idei várakozásaik.

Összességében nagyon jó harmadik negyedévet zárt az OTP-csoport – mondta sajtótájékoztatóján Bencsik László, a pénzintézet vezérigazgató-helyettese.

„A hosszú távú értékteremtés szempontjából a legfontosabb talán az organikus növekedés, és ez igen dinamikus. 12 százalékkal nőtt a teljesítő hitelállomány 9 hónap alatt, tavaly összességében 15 százalék volt a növekedés”

– hangsúlyozta.

A kiadás-bevétel arány 41,3 százalék volt az első kilenc hónapban, ami lassú növekedést jelent – mondta a vezérigazgató-helyettes, hozzátéve 15 százalékkal nőttek a működési költségek.

„Most összességében a működési eredményünk, ami a bevételek meg a költségek különbsége, megint árfolyamszűrten, meg az ilyen egyedi tételektől mentesítve 11 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest, ami azt gondolom, hogy egy kiváló dinamikát jelent” – fogalmazott.

A kormányzati terhek értéke, mint az extra költségvetési befizetések és a kamatstop bankra eső része idén várhatóan 344 milliárd forint lesz – mondta Bencsik László.

„Ez egy brutális növekedést jelent a tavalyi évhez képest, amikor már 259 milliárd volt ez az összeg, de a két évvel vagy a három évvel ezelőttihez képest meg gyakorlatilag dupláját fizetjük. A kormányzati kommunikációból, meg a megjelent jogszabályokból, amik a jövő évi adott terheket határozzák meg, az látszik, hogy ezeknek a brutális terheknek a csökkenése még nem a jövő évben fog megtörténni. Nagyon bízunk benne, hogy ez csak egy évvel halasztódik és 2028-ban már érdemi korrekcióra fog sor kerülni” – mondta.

Ha komolyan veszi Magyarország a csatlakozást az eurózónához, akkor ezeken a magas szektorális adókon változtatni kell – jegyezte meg a vezérigazgató-helyettes, aki beszélt arról is, hogy a fogyasztási hitelezésben érdemi változás nem történt, a vállalati hitelezés piaci részesedése pedig 20 év alatt megháromszorozódott. Hozzátette a külföldi leánybankoknál is stabil volt a működés.

„A jövő tekintetében van okunk optimizmusra. Persze az óvatosság minden esetben indokolt, de alapvetően azt gondoljuk, hogy a jövő év vagy hasonlóan jól vagy még jobban alakulhat a növekedés meg a makrokörnyezet szempontjából azokban az országokban, ahol jelen vagyunk”

– hangsúlyozta.

Hozzátette: Magyarországon egyértelműen azt várjuk, hogy a gazdaság növekedése az nagyobb lesz jövőre, mint idén. „Azt gondolom, hogy ez egy megalapozott várakozás. Már az idei szám is lényegesen jobb volt, mint a tavalyi, meg a tavalyelőtti, de jövőre azt gondoljuk, hogy 2,5 százalék fölött, tehát 2,5-2,8 százalék körül lehet a növekedés, attól függ, hogy ki mennyire optimista. Mindamellett a kormány elkötelezte magát a költségvetés kapcsán ezen a pályán, amire nyilván szükség van.

Bencsik László elmondta, nem állt be olyan körülmény, ami változtatást igényelne a pénzintézet idei várakozásaiban.

A cikk Domanits András összefoglalója alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    OTP: a vezérigazgató-helyettes szerint extra terheik még jövőre sem csökkennek

otp

növekedés

bencsik lászló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.11. szerda, 18:00
Tálas Péter
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Másfél éves mélyponton az euró, szerdán is gyengül a forint

Másfél éves mélyponton az euró, szerdán is gyengül a forint

Másfél éves csúcsa közelébe erősödött az amerikai dollár a szerdai kereskedésben, miután a vártnál magasabb amerikai inflációs adatok és a jegybankárok szigorú hangvételű nyilatkozatai nyomán megnőtt a jövő havi kamatemelés esélye. A befektetők immár teljesen kiárazták a decemberi kamattartás lehetőségét és az 50 bázispontos szigorítást sem tartják elképzelhetetlennek. Az euró-dollár kurzus szerda délután új másfél éves mélypontra süllyedt. A mozgások a forint piacára is elértek, így a magyar fizetőeszköz árfolyama pedig a keddi gyengülés után szerdán sem tud korrigálni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A világ 20 legszebb vízesése közül egy Magyarországon van: bárki ingyen megcsodálhatja, ide kell ellátogatni

A világ 20 legszebb vízesése közül egy Magyarországon van: bárki ingyen megcsodálhatja, ide kell ellátogatni

Újabb nemzetközi elismerést kapott Miskolc egyik legismertebb látványossága, a lillafüredi Szinva-vízesés, amely a világ 17. legszebb vízeséseként szerepel a Worldworthy 2026-os rangsorában.

BBC
Business Sport Travel Science
Three Iran-backed suspects plotted attacks including RAF Fairford incident, US says

Three Iran-backed suspects plotted attacks including RAF Fairford incident, US says

The US Department of Justice says the men were involved in a string of plots, including a major incident near the UK airbase that is used by US armed forces.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 11. 15:24
Akár egy évet is várnia kell most annak, aki tanulmányozná az ügynökaktákat
2026. november 11. 15:13
„Tartoznak nekem ennyivel!” – Varga Judit Szókratésszel indított, majd kemény üzenetet küldött
×
×