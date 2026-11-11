Űrtechnológiai céget vásárol fel a 4iG, a határ a csillagos ég

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) megvásárolja a Space Oddity Kft. a REMRED Zrt.-ben lévő 55 százalékos részesedését. Az adásvétel lezárásával a 4iG Csoport tulajdoni hányada 45-ről 100 százalékra emelkedik a magyar űripari és technológiai vállalatban – írja közleményében a vállalatcsoport.

A 4iG Csoport célja, hogy a REMRED mérnöki tudására építve több közös műholdfejlesztésben vegyen részt külföldi partnereivel, és a martonvásári REMTECH központ gyártási kapacitásával bekapcsolódjon a nemzetközi műholdprogramok megvalósításába.

Az innovatív űripari társaság a 4iG Csoport űripari stratégiájának meghatározó vállalata, így a tulajdonosi szerkezet átalakítása a REMRED szakmai irányítását nem érinti. Sárhegyi István a REMRED igazgatóságának elnöke marad, és a 4iG Nyrt. alelnökeként továbbra is felel a csoport űripari stratégiájának megvalósításáért, valamint a nemzetközi partnerségeinek koordinálásáért.

A részvényadásvétel mellett a 4iG Csoport 7,2 milliárd forintos ázsiós tőkeemelést hajt végre a REMRED-ben. A bevont forrás teljes egészében a vállalatnál marad, és többek között a MoonRAD és a HUSAT programban végzett fejlesztéseit finanszírozza. A MoonRAD keretében az Európai Űrügynökség (ESA) a REMRED-et kérte fel egy nemzetközi konzorcium vezetésére.

A konzorcium egy, mintegy 300 kilogrammos műholdat fejleszt, amely Hold körüli pályán kommunikációs és navigációs feladatokat lát majd el, valamint az űridőjárást is megfigyeli.

A REMRED alacsony Föld körüli pályára szánt földmegfigyelő műholdakat is fejleszt. Ebben partnere a belga Aerospacelab, az Európai Unió IRIS² műholdas kommunikációs rendszerének egyik fő műholdgyártója. A földmegfigyelő műholdak a martonvásári REMTECH űrtechnológiai központban készülnek majd, amelynek befejezéséhez a tőkeemelés szintén forrást biztosít. A várhatóan 2027 januárjában megnyíló létesítményben a REMRED egy helyszínen végezheti a kisműholdak gyártását, összeszerelését, integrációját és tesztelését.

A tranzakció zárására a szükséges hatósági jóváhagyások beszerzését, valamint az adásvételi szerződésben meghatározott egyéb zárási feltételek teljesülését követően kerül sor. A 4iG Nyrt. a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tájékoztatja a tőkepiacot a tranzakció további lépéseiről és lezárásáról – olvasható a vállalatcsoport közleményében.