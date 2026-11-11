Gyermekpornót találtak egy 60 éves magyar férfi mobilján

A Sárvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a napokban fejezte be annak a 60 éves férfinak az ügyét, amelyet többrendbeli gyermekprostitúció kihasználása és egyrendbeli gyermekpornográfia bűntettek miatt folytatott – számolt be róla a police.hu.

A gyanúsított 2025-ben többször létesített szexuális kapcsolatot 12–16 év közötti fiatalokkal. Ezekre az aktusokra a férfi lakásán került sor, ellenszolgáltatásként ételt, cigarettát adott vagy néhány ezer forintot fizetett alkalmanként. Egyikükről intim videó is volt a telefonján.

A sárvári rendőrök 2025. május 23-án fogták el, állították elő és hallgatták ki, majd őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.