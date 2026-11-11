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The nuclear warheads of a ballistic missile are aimed upwards for a nuclear strike. army weapons. the threat of a weapon.
Nyitókép: Gerasimov174/Getty Images

Moszkva szerint az ukránok titokban már robbantottak atomfegyvert

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Az orosz állami média közölte: az ukrán erők már teszteltek élesben nukleáris fegyvereket, és állítólag bizonyíték is van rá.

Az orosz állami média azt terjeszti, hogy Ukrajna már élesben tesztel nukleáris fegyvereket. Az atomfegyver-kísérletre vonatkozó állítás Jurij Knutov orosz haditechnikai szakértőtől származik, aki a Moszkovszkij Komszomolecnek nyilatkozva beszélt egy rejtélyes földrengés-sorozatról, amely állítása szerint november 10-én rázta meg – írja a Portfolio.

Az orosz médium szerint Szergej Lebedev, az oroszbarát „nyikolaivi ellenállás” vezetője szerint tegnap földrengés rázta meg Kijev, Zsitomir, Vinnyicia és Dnyipropetrovszk régiókat – a helyi lakosság fölébredt rá, a bútorok, szobák remegni kezdtek. Mint mondta, véleménye szerint a földrengéseket egy föld alatt folytatott nukleáris fegyverkísérlet okozta Ukrajna területén.

Arról is beszélt, hogy szerinte egy kis méretű, harcászati atomfegyvert robbantottak fel Ukrajnában, a fejlesztésben Párizs és London segített Kijevnek. Az orosz vezetésnek azt javasolta, hogy mérjen pusztító, átfogó csapásokat Ukrajnára, ahogy teszi ezt Izrael is ellenfelei ellen a Közel-Keleten.

Knutov mindezeken túl megjegyezte: elképzelhető az is, hogy a földrengéseket nem titkos atomfegyver-kísérlet okozta, hanem az, hogy az orosz haderő felrobbantott egy földalatti fegyverraktárt.

A 2022-ben indított, Ukrajna elleni invázió egyik visszatérő toposza az orosz médiában, vezetői nyilatkozatokban, hogy Kijev atomfegyvert akar, akart fejleszteni, mellyel nukleáris csapást tudnak mérni Oroszországra. Vlagyimir Putyin szerint Kijevnek ehhez meg is van a technológiája a szovjet időkből.

Volodimir Zelenszkij is beszélt arról, hogy Ukrajnának atomfegyverekre lenne szüksége, egyelőre viszont semmiféle jele nincs annak, hogy megindult volna a beszerzés. Ukrajna atomhatalommá való emelése, főleg a mostani háborús időkben, még a NATO-n belül is heves ellenállásba ütközik.

Oroszország viszont az atomfenyegetettség fenntartásával fokozni tudja a harci kedvet a lakosság körében, fenn tudja tartani a toborzási számokat, meg tudja indokolni a háború szükségességét azzal, hogy ilyen történeteket pörgetnek az állami médiában.

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Kezdőlap    Külföld    Moszkva szerint az ukránok titokban már robbantottak atomfegyvert

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