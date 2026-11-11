Varga Judit ezt üzeni Magyar Péterről

Varga Judit a Youtube-ra felkerült rövid videóban arra a kérdésre, hogy mire számít a vizsgálóbizottság ülésén, ahol szerdán délután meghallgatják, azt mondta: számára nagyon fontos, hogy a testület előtt elmondhassa, amit szeretne. „Igazából azt látjuk, hogy az igazság előbb-utóbb kiderül, és nagyon sok hazugság omlik össze” – tette hozzá.

A volt miniszter közölte azt is: szeretne üzenni annak a nagyon sok jó embernek, akik az elmúlt három évben személyesen, szóban, közvetve, közvetlenül nagyon sok jót kívántak neki, és nagyon sok erőt adtak.

„Köszönöm az imáikat! És akik csüggednek, azoknak azt szeretném üzenni, hogy várjanak és reménykedjenek, akik nem értik, hogy most mi történik velünk, és kétségbe vannak esve, én azt szeretném üzenni, hogy mindig mindenhonnan van kiút, és szerintem az első lépés az, hogy ne féljenek Magyar Pétertől, mert ez a legfontosabb első lépés, és ne hagyják, hogy a belőle áradó gyűlölet átvegye a szeretet helyét a szívükben” – mondta Varga Judit.

Arra a felvetésre, hogy Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség egykori vezetője úgy nyilatkozott, hogy volt igazságügyi miniszterként Varga Judit nem tudhatott a végrehajtói visszaélésekről, úgy kommentálta: nagyon reméli, hogy bizottsági ülésen jelenlévő baloldali mainstream sajtóorgánumok bocsánatot kérnek tőle amiért öt éve sároznak ezzel az üggyel.

Az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága szerda délutáni ülésén Varga Judit mellett meghallgatják Répássy Róbertet, az igazságügyi tárca volt államtitkárát is.