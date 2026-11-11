ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.74
usd:
328.69
bux:
146234.43
2026. november 11. szerda Márton
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Varga Judit volt igazságügyi miniszter a végrehajtási visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság ülésére érkezik az Országházban 2026. november 11-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Varga Judit ezt üzeni Magyar Péterről

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Ne féljenek Magyar Pétertől! – ezt üzente az őt az támogató embereknek és a „csüggedőknek Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, Magyar Péter miniszterelnök volt felesége, akit szerdán a Patrióta szólaltatott meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülését megelőzően.

Varga Judit a Youtube-ra felkerült rövid videóban arra a kérdésre, hogy mire számít a vizsgálóbizottság ülésén, ahol szerdán délután meghallgatják, azt mondta: számára nagyon fontos, hogy a testület előtt elmondhassa, amit szeretne. „Igazából azt látjuk, hogy az igazság előbb-utóbb kiderül, és nagyon sok hazugság omlik össze” – tette hozzá.

A volt miniszter közölte azt is: szeretne üzenni annak a nagyon sok jó embernek, akik az elmúlt három évben személyesen, szóban, közvetve, közvetlenül nagyon sok jót kívántak neki, és nagyon sok erőt adtak.

„Köszönöm az imáikat! És akik csüggednek, azoknak azt szeretném üzenni, hogy várjanak és reménykedjenek, akik nem értik, hogy most mi történik velünk, és kétségbe vannak esve, én azt szeretném üzenni, hogy mindig mindenhonnan van kiút, és szerintem az első lépés az, hogy ne féljenek Magyar Pétertől, mert ez a legfontosabb első lépés, és ne hagyják, hogy a belőle áradó gyűlölet átvegye a szeretet helyét a szívükben” – mondta Varga Judit.

Arra a felvetésre, hogy Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség egykori vezetője úgy nyilatkozott, hogy volt igazságügyi miniszterként Varga Judit nem tudhatott a végrehajtói visszaélésekről, úgy kommentálta: nagyon reméli, hogy bizottsági ülésen jelenlévő baloldali mainstream sajtóorgánumok bocsánatot kérnek tőle amiért öt éve sároznak ezzel az üggyel.

Az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága szerda délutáni ülésén Varga Judit mellett meghallgatják Répássy Róbertet, az igazságügyi tárca volt államtitkárát is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Varga Judit ezt üzeni Magyar Péterről

üzenet

varga judit

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.11. szerda, 18:00
Tálas Péter
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bod Péter Ákos figyelmeztet: ezért kerülhet bajba a magyar gazdaság

Bod Péter Ákos figyelmeztet: ezért kerülhet bajba a magyar gazdaság

Már meghallgatható a szerdai Checklist. A 2027-es költségvetés első látásra fegyelmezettebb gazdaságpolitikát ígér: csökkenő hiányt, visszafogottabb növekedési várakozásokat és közeledést az euróbevezetés feltételeihez. A nagy kérdés azonban az, hogy ez valódi fordulat kezdete-e, vagy csak új csomagolásban térnek vissza a régi hibák: a különadók, a túlköltekezés és a versenyt torzító állami beavatkozások. A témában Bod Péter Ákos közgazdászt, egyetemi tanárt, az MNB korábbi elnökét kérdezzük.   A folytatásban arról beszélgetünk Nagy Bálinttal, a Pénzcentrum újságírójával, lapigazgatójával, hogy az árrésstop után új fejezet nyílhat az élelmiszerboltokban: jöhet a dinamikus árazás, amikor az árak nem hetekig, hanem akár óráról órára változnak. Külföldön ez már működő gyakorlat, itthon egyelőre inkább a lejáratközeli termékeknél látni hasonlót. A kérdés az, hogy a magyar vásárló ezzel nyer vagy veszít: olcsóbb lesz-e a pékáru estére, vagy drágább a tej, amikor mindenki vásárol?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: elkerülhetjük a forrásvesztést, de most jön a neheze

Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: elkerülhetjük a forrásvesztést, de most jön a neheze

Bár október közepén még komoly lemaradás mutatkozott, Magyarország az idén év végén várhatóan elkerüli az uniós források elvesztését.

BBC
Business Sport Travel Science
Spain sees widespread disruption in first general strike for 14 years

Spain sees widespread disruption in first general strike for 14 years

Protests are also expected in the biggest cities less than three weeks before Spaniards vote in parliamentary elections.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 11. 16:48
Magyar Péter visszaüzent a volt feleségének
2026. november 11. 16:24
Letartóztatták Orbán Áront és az élettársát
×
×