Szokatlan jelenet zárta Magyar Péter és Friedrich Merz berlini sajtótájékoztatóját

Sajátos jelenettel ért véget Magyar Péter miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár keddi berlini sajtótájékoztatója.

Miközben a magyar kormányfő még a költségvetés nehézségeiről beszélt, Friedrich Merz két kezével T betűt formálva jelezte, hogy ideje lezárni az eseményt. Magyar Péter ezután röviden befejezte gondolatmenetét.

A jelenetre Bohár Dániel hívta fel a figyelmet. A két politikus a Berlinben tartott kétoldalú kormányközi konzultációt követően válaszolt az újságírók kérdéseire. Az elhangzottakról szóló tudósításunk itt olvasható.