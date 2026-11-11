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Virtuális valósághoz való, fejre tehető VR-szemüveg.
Nyitókép: Unsplash

Arcot kap a belső hang: virtuális valósággal kezeli a skizofréniás betegeket a Semmelweis Egyetem

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A betegek a virtuális valóságban „nézhetnek szembe” az általuk hallott, sokszor fenyegető vagy bántó hang digitális avatárjával, ami sok esetben jelentős javuláshoz vezet az állapotukban.

Virtuális valóságban találkozhatnak az általuk hallott, sokszor fenyegető vagy bántó hang „megtestesítőjével” a skizofréniával élő betegek – írja közleményében a Semmelweis Egyetem.

Az intézmény kutatóinak az Acta Psychologica folyóiratban megjelent tanulmánya szerint a kezelés különösen a hangok gyakoriságát és az általuk okozott lelki megterhelést csökkentette, összességében a résztvevők több mint 40 százalékánál mértek érdemi javulást. Bár az eredmények biztatóak, a kutatók szerint a VR-avatárterápia nem helyettesítheti a gyógyszeres kezelést, annak csak kiegészítője lehet.

A Semmelweis Egyetem kutatói 2024 januárja és 2025 júniusa között 30 páciens bevonásával végezték a vizsgálatot. Olyan betegeket vizsgáltak, akik a gyógyszeres kezelés mellett legalább három hónapja rendszeres hanghallásokkal küzdöttek.

A kezelés elején a páciens és a terapeuta közösen alkotta meg annak a hangnak a virtuális megfelelőjét, amelyet a beteg a leggyakrabban hallott vagy a legtöbb lelki nehézséget okozta számára.

Meghatározták az avatár külsejét, hangját és hanghordozását, valamint azt is, milyen mondatokat hall tőle a beteg. A VR-szemüveges kezelés során a terapeuta szólaltatta meg az avatárt, miközben a rendszer a hangját úgy alakította át, hogy a hallucinált hanghoz a lehető legjobban hasonlítson. Ha a helyzet túl megterhelővé vált a beteg számára, a terapeuta visszaváltott a saját hangjára és megnyugtatta, segítette őt.

„A találkozás nagyon valóságosnak tud hatni, ezért minden helyzetre előre felkészítjük a beteget: semmi nem történik váratlanul, és a folyamat bármikor megállítható. A cél nem feltétlenül az, hogy a hang teljesen eltűnjön, hanem hogy kevesebb szorongást és szenvedést okozzon” – mondta Egervári Luca, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának egyetemi tanársegédje, pszichiáter szakorvos, a tanulmány első szerzője.

A betegek először 12 héten át a megszokott gyógyszeres kezelésüket folytatták, ezt követően pedig újabb 12 hét alatt hét avatárterápiás alkalmon vettek részt. A kutatók így meg tudták nézni, hogyan változott az állapotuk a VR-terápia után, a kezelés előtti időszakhoz képest.

A 30 résztvevő közül 13-nál, vagyis 43,3 százalékuknál érdemi javulást mértek.

Két páciensnél a kezelés végére teljesen megszűntek a hanghallucinációk, további négy résztvevőnél pedig legalább a felére csökkent a tünetek súlyossága. A vizsgálat alapján a hangok gyakorisága és az általuk okozott lelki megterhelés is mérhetően csökkent és a tartós szorongás is enyhült.

A magasabb életkor nagyobb javulással vagy stabilabb állapottal járt együtt. A kutatók szerint ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy az idősebb betegeknek több tapasztalatuk lehet a betegséggel és a különböző kezelésekkel, ezért motiváltabban vehetnek részt a terápiában. Korábbi pilotvizsgálatuk és további elemzéseik arra is utalnak, hogy a hosszabb betegségtörténet, a kezdetben súlyosabb tünetek és a hallott hangokkal szembeni aktívabb megküzdés is összefügghet a jobb terápiás válasszal.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a kis betegszám miatt ezeket az összefüggéseket további vizsgálatokban is meg kell erősíteni.

„Az avatárterápia nem új módszer, de Közép-Kelet-Európában korábban még nem vizsgálták. A mostani változat a virtuális valóságot olyan pszichoterápiás módszerekkel egészíti ki, amelyek segíthetnek abban, hogy a beteg másképp viszonyuljon a hallott hangokhoz. A következő lépés annak meghatározása, hogy mely betegeknek segíthet a legtöbbet ez a kiegészítő terápia” – mondta Haluska-Vass Edit, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának adjunktusa, a tanulmány utolsó szerzője.

A magyar vizsgálat egy nagyobb nemzetközi kutatás része, amelyben magyar, lengyel, dán és spanyol kutatóhelyek vesznek részt. A módszer elsősorban azoknak jelenthet új lehetőséget, akiknél a hanghallás a gyógyszeres kezelés mellett is tartósan fennmarad, és jelentős szorongást, feszültséget okoz. A további eredmények segíthetnek meghatározni, milyen feltételek mellett válhat a későbbiekben a VR-avatárterápia a mindennapi betegellátás részévé.

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Kezdőlap    Tudomány    Arcot kap a belső hang: virtuális valósággal kezeli a skizofréniás betegeket a Semmelweis Egyetem

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