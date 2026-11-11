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Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatón a városházán 2019. november 25-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Baranyi Krisztina fontos fővárosi megbízatást kapott

Infostart / MTI

Az egységes parkolási rendszer kialakítása érdekében hozott döntés felülvizsgálatát és a BÖSZ bevonásával történő újratárgyalását várja a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsától (FKT). A BÖSZ társelnöke Baranyi Krisztina lett.

A BÖSZ azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy a szervezet nagy többséggel támogatott határozatban elutasította az FKT első találkozóján egyoldalú, szakmai előkészítés és egyeztetés nélkül hozott, az érintett kerületek képviselőinek kizárásával folytatott döntéshozatalát, és kezdeményezi, hogy az egységes parkolási rendszer kialakítása érdekében hozott döntést az FKT vizsgálja felül és a BÖSZ bevonásával tárgyalja újra.

Kezdeményezik azt is, hogy az FKT a továbbiakban csak a BÖSZ előzetes véleményezése mellett benyújtott javaslatokat tárgyaljon. A BÖSZ a jövőben kialakítja és az FKT elé terjeszti egységes álláspontját a fővárosi közszolgáltatások javításához és finanszírozásához szükséges lépésekről – tették hozzá.

A BÖSZ egységes álláspontja szerint a közbiztonság fenntartása állami feladat, annak kiszervezése veszélyezteti a feladatok ellátását.

A kerületi polgármesterek több, korábban megfogalmazott javaslatot hiányolnak a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendészeti törvénytervezetből, ezért a BÖSZ a helyi sajátosságokra reflektáló javaslatokat továbbít a Belügyminisztérium számára – írták.

Hangsúlyozták, hogy a budapesti önkormányzatok már eddig is évi több milliárd forint közvetlen és közvetett anyagi juttatással támogatták a rendőrség munkáját. Ezt pénzügyi helyzetük függvényében fenntarthatják, de nem vállalhatják át a feladatellátást – közölték, jelezve, hogy a rendőrség és a közterület felügyeletek szakmai kapcsolatának erősítéséről, a feladatok és a költségvetési források pontos megosztásának részleteiről a BÖSZ további egyeztetéseket tart szükségesnek.

A tájékoztatás szerint Baranyi Krisztinát Ferencváros polgármesterét választotta meg társelnöknek Karácsony Gergely főpolgármester mellé a BÖSZ keddi tisztújító ülésén; az elnökség további tagjai Böröcz László budavári, D. Kovács Róbert Antal kőbányai és Pikó András józsefvárosi polgármester lettek.

A BÖSZ tagjai kedden tudomásul vették, hogy az FKT elhalasztja a november 12-re tervezett második ülését – áll a közleményben.

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