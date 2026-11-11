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Forma-1-es autók az angliai Siverstone Circuit versenypályán.
Nyitókép: Pexels

Régi veterán térhet vissza a Forma–1-be, kínai segítséggel

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A Lotus nevéhez nem kevesebb, mint hét konstruktőri világbajnoki cím köthető, a FIA pedig már tárgyal a jelenlegi tulajdonosokkal a lehetséges visszatérésről.

Újra feltűnhet a Lotus neve a Forma–1 rajtrácsán, méghozzá egy kínai autógyártó közreműködésével – írja a hvg.hu.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) már tárgyalt a Geely és a BYD képviselőivel a világbajnokságba való esetleges belépésről. Tekintve, hogy a Lotus pillanatnyilag a Geely-csoport része, akár a legendás brit márka is visszatérhet a versenybe.

Mohammed Ben Sulayem, az FIA elnöke a madridi Új Gazdasági Fórumon beszélt arról, hogy a Cadillac 2026-os csatlakozása után egy tizenkettedik csapatnak is helyet szorítana a mezőnyben. Úgy véli, nincs értelme tizenkét csapat részvételét lehetővé tenni a szabályokban, ha közben minden új jelentkezőt elutasítanak. Hangsúlyozta, hogy a szövetség nyitott a komoly gyártói ajánlatokra, és a Geely, valamint a BYD képviselőivel már egyeztettek is.

A Lotus neve egyébként szinte összeforrt a Forma–1 történetével: a Colin Chapman által alapított Team Lotus 1958 és 1994 között hét konstruktőri és hat egyéni világbajnoki címet szerzett, autóival pedig olyan legendák versenyeztek, mint Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti és Ayrton Senna, aki első F1-es futamgyőzelmét is a Lotus volánjánál aratta.

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Tálas Péter
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
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