Lezsák Sándor ismét kórházba került

Lezsák Sándor vasárnap este óta ismét a Honvédkórházban tartózkodik, erről kedden számolt be Facebook-oldalán. Az Országgyűlés korábbi alelnöke azt írta, orvosai biztatják, hogy fel fog épülni, arról azonban nem közölt részleteket, milyen okból szorul ismét kórházi kezelésre.

A Magyar Demokrata Fórum alapítója legutóbb a hétvégén adott hírt arról, hogy kórházban van, akkor sem árult el részleteket egészségi állapotáról.

Az elmúlt napok más szempontból is mozgalmasan telhettek a politikus számára, a neve ugyanis felbukkant az ügynökaktákban, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) azonban később közölte, hogy egy informatikai hiba miatt került be a hálózati személyek nyilvántartásába.

Mint ismert, november 4-től bárki ingyenesen, regisztráció nélkül kereshet az egykori állambiztonság iratai között. Első körben mintegy 25 ezer úgynevezett 6-os karton és több tízezer nyilvántartási bejegyzés vált hozzáférhetővé, jövő februárig pedig több mint kilencezer beszervezési dossziét is közzétesznek.

A nyilvánosságra hozott adatok között Lezsák Sándor neve is szerepelt. Az MDF egykori alapító tagja, későbbi fideszes országgyűlési képviselő még aznap közleményben tisztázta, hogy nem ügynök, hanem megfigyelt személy volt, ezért került fel a mágnesszalagra.

Az ÁBTL másnap elismerte, hogy informatikai hiba miatt sorolták be a hálózati személyek közé, és elnézést kért a tévedésért. Később Magyar Péter miniszterelnök is bocsánatot kért tőle a közösségi oldalán.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke szerint az csak a minimum, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kivizsgálja az ügyet, amelynek nyomán Lezsák Sándor neve tévesen szerepelt a most nyilvánosságra hozott ügynöknévsorban, de további jogkövetkezményei is lehetnek a hibának. Péterfalvi Attila az InfoRádióban azt is hozzátette, kártérítés járhat Lezsák Sándornak.