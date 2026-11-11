ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.2
usd:
328.02
bux:
145680.13
2026. november 11. szerda Márton
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a lakiteleki Népfõiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke a Csoóri Sándor Programról és a Kincses Kultúróvoda Pályázatról tartott sajtótájékoztatón Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben 2025. augusztus 25-én.
Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

Lezsák Sándor ismét kórházba került

Infostart

A Honvédkórházból jelentkezett a politikus.

Lezsák Sándor vasárnap este óta ismét a Honvédkórházban tartózkodik, erről kedden számolt be Facebook-oldalán. Az Országgyűlés korábbi alelnöke azt írta, orvosai biztatják, hogy fel fog épülni, arról azonban nem közölt részleteket, milyen okból szorul ismét kórházi kezelésre.

A Magyar Demokrata Fórum alapítója legutóbb a hétvégén adott hírt arról, hogy kórházban van, akkor sem árult el részleteket egészségi állapotáról.

Az elmúlt napok más szempontból is mozgalmasan telhettek a politikus számára, a neve ugyanis felbukkant az ügynökaktákban, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) azonban később közölte, hogy egy informatikai hiba miatt került be a hálózati személyek nyilvántartásába.

Mint ismert, november 4-től bárki ingyenesen, regisztráció nélkül kereshet az egykori állambiztonság iratai között. Első körben mintegy 25 ezer úgynevezett 6-os karton és több tízezer nyilvántartási bejegyzés vált hozzáférhetővé, jövő februárig pedig több mint kilencezer beszervezési dossziét is közzétesznek.

A nyilvánosságra hozott adatok között Lezsák Sándor neve is szerepelt. Az MDF egykori alapító tagja, későbbi fideszes országgyűlési képviselő még aznap közleményben tisztázta, hogy nem ügynök, hanem megfigyelt személy volt, ezért került fel a mágnesszalagra.

Az ÁBTL másnap elismerte, hogy informatikai hiba miatt sorolták be a hálózati személyek közé, és elnézést kért a tévedésért. Később Magyar Péter miniszterelnök is bocsánatot kért tőle a közösségi oldalán.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke szerint az csak a minimum, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kivizsgálja az ügyet, amelynek nyomán Lezsák Sándor neve tévesen szerepelt a most nyilvánosságra hozott ügynöknévsorban, de további jogkövetkezményei is lehetnek a hibának. Péterfalvi Attila az InfoRádióban azt is hozzátette, kártérítés járhat Lezsák Sándornak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Lezsák Sándor ismét kórházba került

kórház

honvédkórház

lezsák sándor

ügynökakták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika

Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika
Helybenhagyta a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) egykori elnöke és a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkára letartóztatásának három hónappal, 2027. február 1-jéig történő meghosszabbítását a Kecskeméti Törvényszék a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult büntetőeljárásban – közölte a törvényszék sajtóosztálya.
 

Magyar Péter így reagált arra, hogy bíróság elé viszik Orbán Áront

VIDEÓ
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.11. szerda, 18:00
Tálas Péter
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jelentett az OTP - Mit csinál az árfolyam?

Jelentett az OTP - Mit csinál az árfolyam?

Eséssel zártak kedden az amerikai tőzsdék, miután a vártnál magasabb októberi infláció növelte egy decemberi Fed-kamatemelés esélyét. Szerda reggel a CoreWeave erős gyorsjelentése adott lendületet az ázsiai technológiai részvényeknek, és az európai piacokon is kedvező hangulat látszik. Itthon az OTP került a figyelem középpontjába, miután a bank a vártnál magasabb, 355 milliárd forintos adózott eredményről számolt be a harmadik negyedévben - az árfolyam pluszban van a jelentés után.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drasztikus döntést hozott az Aldi: mesterséges intelligenciával váltják ki a dolgozók egy részét

Drasztikus döntést hozott az Aldi: mesterséges intelligenciával váltják ki a dolgozók egy részét

Globális költségcsökkentési programjának részeként több száz központi munkahelyet szüntet meg brit leányvállalatánál az Aldi.

BBC
Business Sport Travel Science
Three Iran-backed suspects plotted attacks including RAF Fairford incident, US says

Three Iran-backed suspects plotted attacks including RAF Fairford incident, US says

The US Department of Justice says the men were involved in a string of plots, including a major incident near the UK airbase that is used by US armed forces.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 11. 13:33
Vizsgálódik az Alteónál a jegybank, fontos adatokra kíváncsi
2026. november 11. 13:22
Több pénz juthat a várólistákra, és a háziorvosi rendszer is átalakulhat
×
×