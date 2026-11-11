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Friedrich Merz német kancellár, a Kereszténydemokrata Unió, a CDU elnöke a CDU/CSU frakcióülésén Berlinben 2026. szeptember 22-én.
Nyitókép: Clemens Bilan

Szlovákia és Csehország együtt int be Friedrich Merznek

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákia nem enged a német kancellár nyomásának az uniós költségvetés ügyében.

Szlovákia és Csehország miniszterelnöke közösen bírálta Friedrich Merz német kancellár legutóbbi kezdeményezését. Robert Fico és Andrej Babiš a két ország kormányának együttes ülésén reagált a német kancellár levelére, amelyben Berlin kilátásba helyezte az Európai Unió 2028 és 2034 közötti költségvetésének blokkolását, ha valamennyi tagállam nem vállal kötelezettséget Ukrajna 2027 utáni pénzügyi támogatására is.

„A kompromisszum híve vagyok, és kész vagyok tárgyalni róla. De senki sem zsarolhat engem az ukrajnai háborúval” – jelentette ki Robert Fico.

Szlovákia nem enged Friedrich Merz német kancellár nyomásának az Európai Unió 2028 és 2034 közötti költségvetésének kidolgozása során. Robert Fico miniszterelnök szerint mindenekelőtt külön kell választani az Ukrajnának nyújtott kölcsönt vagy támogatást az Európai Unió költségvetésének összeállításától. „Én külön kezelem a két kérdést, és azt állítom, hogy semmi közük egymáshoz. Úgy gondolom, hogy a 2028 és 2034 közötti költségvetésben 100 milliárd eurót irányoznak elő Ukrajna számára. Ez az összeg közvetlenül szerepel a költségvetésben” – mondta a korámányfő.

Szerinte az uniós költségvetés kidolgozása során kompromisszumra kell jutni. „A kompromisszum híve vagyok, és kész vagyok tárgyalni róla. De senki sem zsarolhat engem az ukrajnai háborúval” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy nem fog berezelni Németországtól.

Robert Fico arra is kitért, hogy amennyiben a német kancellár azzal fenyegetőzne, hogy blokkolja az uniós költségvetést, ha a tagállamok nem vállalnak garanciát az Ukrajnának szánt 70 milliárd eurós hitelre, Szlovákia is kész lenne megvétózni a költségvetést.

A kérdésben Andrej Babiš cseh miniszterelnök is megszólalt. Emlékeztetett arra, hogy a Cseh Köztársaság szuverén állam, és az Európai Tanácsban az ő szavazata ugyanannyit ér, mint a német kancelláré. Babiš szerint a nézeteltéréseket zárt ajtók mögött kell tisztázni. Hozzátette: korábban már elutasította, hogy garanciát vállaljon az Ukrajnának nyújtandó hitelért.

A cseh kormányfő arra is emlékeztetett, hogy az orosz–ukrán háború kezdete óta Ukrajna közvetlenül, illetve kétoldalú támogatások formájában összesen 520 milliárd euróhoz jutott. Az uniós költségvetés jelenlegi tervezete ezen felül további 100 milliárd eurót különít el az országnak.

Andrej Babiš szerint kérdéses, hogy ennek az összegnek valóban az uniós költségvetésben kell-e szerepelnie. Úgy véli, a pénzügyi támogatást más formában kellene megoldani, és az összeget inkább Ukrajna újjáépítésére, egy úgynevezett Marshall-terv keretében lehetne felhasználni. Hangsúlyozta, hogy szerinte nincs szó valódi konfliktusról, és reményét fejezte ki, hogy a kérdést az uniós vezetők dublini informális csúcstalálkozóján sikerül megvitatni.

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