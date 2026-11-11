Csütörtök este érkezik Charles Magyarország fölé, érdemes felkészülni

Magyarországon a Charles-ciklon hatására sokfelé 20–30, északon, északkeleten helyenként akár 40 milliméter eső is hullhat – számol be róla az Időkép.

A légörvény először Madeira térségében, majd Portugáliában és Spanyolországban hozhat heves esőzéseket és viharos szelet, később pedig a mediterrán térség időjárására is hatással lehet.

A ciklon hatása azonban nem áll meg az Ibériai-félszigetnél: kelet felé haladva a mediterrán térségben is jelentős csapadékot hozhat, csütörtök estétől pedig Magyarország időjárását meghatározza.

Az előrejelzések szerint Észak-Olaszországban, különösen Toszkánában, valamint Horvátország adriai térségében helyenként akár 300 millimétert meghaladó csapadékösszeg is előfordulhat néhány nap leforgása alatt.

Ez négyzetméterenként több mint 300 liter vizet jelent, ami már komoly árvizeket, villámárvizeket és földcsuszamlásokat idézhet elő. Különösen veszélyeztetettek a hegyvidéki területek, ahol a domborzat tovább fokozhatja a csapadékképződést.

Charles csapadékrendszere várhatóan csütörtökön az esti órákban éri el Magyarországot, és pénteken is sokfelé számíthatunk tartós, kiadós esőzésre.