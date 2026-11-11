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Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter sajtóértekezletet tart az ellene indított alkotmányos felelõsségre vonási eljárásról (impeachment) a védelmi minisztérium, a Pentagon épületében a virginiai Arlingtonban 2026. november 10-én. Az alkotmányos felelõsségre vonási eljárást Thomas Massie kentuckyi republikánus képviselõ kezdeményezte, nyolc vádpontban állítva, hogy a védelmi miniszter megsértette az amerikai alkotmányt és a háborús hatáskörökrõl szóló törvényt (War Powers Resolution).
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Eljárás az amerikai védelmi miniszter ellen: újabb fordulat

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai Képviselőházban jelenleg még többségben lévő republikánusok szerdára virradóra megakadályozták a Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter elleni alkotmányos felelősségre vonási eljárás megindítását.

A szintén republikánus párti Thomas Massie indítványát 211 szavazattal 204 ellenében utasította el az amerikai Kongresszus alsóháza.

Donald Trump amerikai elnök, akinek politikai helyzetét meggyengítette a demokraták félidős választásokon aratott jelentős győzelme, kirobbanó örömének adott hangot. A kísérlet „gyalázatosan megbukott!” – írta az elnök Truth Social közösségi oldalán.

A republikánusoknak egyelőre többségük van a kongresszusban. Az új törvényhozás januárban alakul meg, és a demokraták mindkét házban többségbe kerülnek.

A demokraták képviselőházi frakciójának jelenlegi vezetője, Hakeem Jeffries, akit a CNN és a CBS News hírtelevíziók idéztek, azt hangoztatta, hogy „mindez nem a történet vége, hanem mindössze eleje”.

Alexandria Ocasio-Cortez demokrata párti képviselő pedig úgy fogalmazott, hogy rengeteg vizsgálat lesz.

A helyi idő szerint kedden tartott szavazáson 11 demokrata párti képviselő nem voksolt. Azonban sikeres képviselőházi szavazás esetén is a szenátus kétharmadának jóváhagyása kellene Hegseth leváltásához, ami sem jelenleg, sem januárt követően sem valószínű.

Jóllehet a Republikánus Párt tagja, Massie mégis Donald Trump amerikai elnök egyik bírálója, és a kezdetektől fogva ellenezte az iráni háborút. A leköszönő, korábban Kentucky államban megválasztott kongresszusi képviselő azzal vádolja a védelmi minisztert, hogy kongresszusi felhatalmazás nélkül háborúzik a síita állammal és visszaél hivatali jogköreivel.

Hegseth bohózatnak nevezte kedden az ellene indított alkotmányos felelősségre vonási eljárást, amelyről azt mondta, kudarcra van ítélve.

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Kezdőlap    Külföld    Eljárás az amerikai védelmi miniszter ellen: újabb fordulat

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