Új vírus terjed Európában, már haláleset is történt

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) fokozott járványügyi felkészültséget sürget, miután Franciaországban az első igazolt emberi fertőzést is azonosították. Bár Magyarországon egyelőre nem jelentettek Shamonda-vírus okozta fertőzést, a kórokozó terjedése a hazai tejtermelők és állattenyésztők számára is figyelmeztető jel – számolt be róla a Világgazdaság.

A korábban elsősorban Afrikából és Ázsiából ismert Shamonda-vírus 2026 nyara óta gyorsan terjed az európai állatállományokban. A FAO november 10-én közzétett jelentése szerint a Shamonda-vírust már több mint egy tucat európai országban azonosították, és már két különböző változata is megjelent a kontinensen.

A Franciaországban történt halálesetnél a súlyosan immunhiányos beteg agyvelőgyulladásban szenvedett, majd október 8-án meghalt.

A vizsgálatok szerint a vírus nagy valószínűséggel szerepet játszott a súlyos idegrendszeri megbetegedés kialakulásában, ugyanakkor az emberi fertőzés pontos körülményei és a lakosságra jelentett kockázatok továbbra sem tisztázottak.

A Shamonda-vírust először 1965-ben, Nigériában izolálták szarvasmarhákból. Európában 2026 nyarán jelent meg, amikor Németországban és Svájcban azonosították a fertőzést. Azóta Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Írországban, Olaszországban, Liechtensteinben, Luxemburgban, Hollandiában, Portugáliában és Spanyolországban, valamint Jersey szigetén is kimutatták. Októberben két brit tejtermelő gazdaságban, Walesben és az angliai Shropshire grófságban is megjelent a kórokozó.