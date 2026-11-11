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Három olajvezeték // Detail of giant blue-colored water pipes, a peculiar system used to pump away ground-water from flooded foundations of construction sites.
Nyitókép: Busà Photography/Getty Images

Amerikai is lehet a németektől vásárolni kívánt LNG

Infostart

Közeleg a határidő, amikortól az EU szabályai szerint nem lehet orosz gázt használni. A kieső mennyiség kiváltására keres megoldásokat a kormány. De mi lehet a forrás és milyen árszinten?

Érkezhet az LNG, a cseppfolyósított földgáz északról, de délről is, jöhet amerikai, norvég, azerbajdzsáni gáz Törökországból, Romániából, Oroszországból – fogalmazott Magyar Péter nem sokkal azután, hogy Friedrich Merz kancellárral bejelentették, hogy Németország LNG-kapacitást és -szaktudást ajánlott a magyar miniszterelnöknek a berlini tárgyalásuk alkalmával.

Magyarország rendelkezik interkonnektorokkal, határátlépő kapacitásokkal, nagyon sok irányból be tud szerezni gázt. Magyar Péter szerint a tranzitdíj nagysága a legmeghatározóbb elem. „Ami Oroszországból érkezik, az nagyon olcsó, de mindenhol tőzsdei ár van, az orosz gáz is a gáztőzsdei árhoz számítódik, vagy abból következik a Magyarországnak juttatott gáz után fizetendő díj” – mondta az ATV-nek adott interjúban. Szólt arról is, hogy tárgyalni fog a román miniszterelnökkel a Fekete-tengeri gázmezőről, amelyről „már megállapodás van”.

A némileg váratlan keddi, német–magyar LNG-bejelentésből egyelőre csak annyit tudni, hogy van egy német ajánlat, és hogy a magyar kormányfő szerint az árról meg kell egyezni. Az nem ismert, hogy melyik tengeri LNG-terminálról, mekkora mennyiségről, mikori szállításról vagy milyen árról lehet szó.

Magyarország évente körülbelül 9-10 milliárd köbméter gázt fogyaszt, valamekkora saját kitermelés mellett. Hazánk jelenleg a Török Áramlaton keresztül jut orosz gázhoz: 2025-ben mintegy 7 milliárd köbméter érkezett Oroszországból, de ebből 2 milliárd szlovák export, vagyis nagyjából 5 milliárd köbméter marad az országban, ezt kell kiváltani.

  • A horvátországi Krk-szigeti terminálon át érkező gázból az MVM itt évi legfeljebb 1 milliárd köbmétert kötött le.
  • A romániai Neptun Deepből várhatóan 2027-ben indulhat meg a kitermelés és a szállítás Európa felé a Tuzla–Podișor gázvezetéken, majd a BRUA gázfolyosón át (ez utóbbi Bulgáriát, Romániát, Magyarországot és Ausztriát köti össze) – nagyjából akkor, amikortól Magyarországnak le kell válnia az orosz gázról. A magyar kormány idén tavasszal évi 1 milliárd köbméterről tárgyalt.

A vg.hu emlékeztet: így tehát a hiányzó mennyiség mintegy felét kell pótolni, erre lehet forrás a németek által biztosított LNG-kapacitás.

A német energiaipari szövetség (BDEW) adatai szerint 2025 január–novemberében a német terminálokon fogadott LNG 94,7 százaléka volt amerikai, 2024-ben 91,9 százalék. Vagyis, mint a gazdasági lap írja, Friedrich Merz német kancellár ajánlata közvetve az amerikai LNG-nek nyitna utat a magyar piacra. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a német hálózatba holland, belga és francia kikötőkön át is jut LNG.

Milyen LNG van a német csövekben?

(Infostart-gyűjtés, Bundesnetzagentur, 2025)

Beszállító / Tranzitország Részesedés az importból Szállítási mód és háttér
Norvégia ~44% Közvetlen tenger alatti csővezetékeken (pl. Europipe) érkezik, jelenleg ez a német ellátás legfontosabb pillére.
Hollandia ~24% Vezetékes behozatal, amely a holland kitermelés mellett nagy arányban tartalmaz a rotterdami LNG-terminálokon kirakodott és továbbított gázt is.
Belgium ~21% Vezetékes szállítás, amely elsősorban a zeebruggei LNG-terminálra érkező, valamint az Egyesült Királyságból továbbított gázmennyiséget jelenti.
Közvetlen LNG-import (főként USA) ~10–11% A német partvidéki LNG-terminálokra érkező szállítmányok döntő többsége (mintegy 96 százaléka) az Egyesült Államokból származik, kiegészülve kisebb közel-keleti (például ománi) szállítmányokkal.

Mint ismert, az EU 2027. szeptember 30-tól betiltja az orosz gáz importját a hosszú távú vezetékes szerződésekre is.

A magyar állami tulajdonú MVM és az orosz Gazprom Export közötti hosszú távú szerződés egyébként 2036-ig érvényes, és évi mintegy 4,5 milliárd köbméter szállításra vonatkozik – a kiegészítő megállapodásokat nem számítva.

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Kezdőlap    Gazdaság    Amerikai is lehet a németektől vásárolni kívánt LNG

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