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Gilly Gyula, a az Egészségügyi Minisztérium politikai fõtanácsadója beszédet mond a Semmelweis Egyetem országos egészségügyi karrier- és állásbörzén az egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében 2026. október 19-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Távozik Hegedűs Zsolt miniszter egyik főtanácsadója

Infostart

Gilly Gyula az egészségügyi miniszter politikai főtanácsadója, már csak a hó végéig látja el a tisztséget.

December elsejei hatállyal távozik az Egészségügyi Minisztériumból Gilly Gyula politikai főtanácsadó – adta hírül a Népszabadság.

A lap megkeresésére a szakember megerősítette a távozást, elmondása szerint közös döntés született. A dolog miértjéről azonban nem kívánt nyilatkozni.

Gilly Gyula már a 2026-os kormányváltást megelőzően meghatározó szerepet vállalt a Tisza egészségpolitikai programjának kidolgozásában, a párt 2025 októberében, a váci egészségpolitikai konferenciáján az ágazatirányítás, a rendszerszintű átalakítások és az integrált ellátás szakértőjeként mutatta be.

Hónapok óta a szakember fogta össze a háttérben zajló munkát. A kormányalakítás idején a neve lehetséges egészségügyi államtitkárként is felmerült, végül azonban nem kapott államtitkári kinevezést. Politikai főtanácsadóként kapcsolódott be az egészségügyi minisztérium munkájába – írja a lap.

Gilly Gyula háziorvosi szakvizsgával rendelkező orvos, egészségügyi menedzser. Korábban az első Orbán-kormány idején is dolgozott kormányzati pozícióban, részt vett a magyar diákhitelrendszer kialakításában, és a Diákhitel Központ első vezetője volt.

Pályája során egészségpénztári és magánegészségügyi projektekben is dolgozott, valamint szerepet vállalt a hazai egészségügyi menedzserképzés elindításában. Egészségpolitikai elképzeléseiben a finanszírozás növelését, a korszerű ágazatirányítást és az ellátórendszer szervezeti átalakítását hangsúlyozta. Október közepén, a Semmelweis Egyetem egészségügyi karrier- és állásbörzéjén még a kormány egészségpolitikai terveiről beszélt. Akkor egyebek mellett a valós költségeket fedező teljesítményfinanszírozás helyreállítását és a betegutak regionális átszervezését említette. Beszélt arról is, hogy az egészségügyből mintegy kétezer milliárd forint hiányzik.

Egyelőre még nem tudni, ki veszi át a szakember helyét a minisztériumban, illetve azt sem, hogy Gilly Gyula a továbbiakban részt vesz-e az egészségpolitikai döntések előkészítésében.

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Kezdőlap    Belföld    Távozik Hegedűs Zsolt miniszter egyik főtanácsadója

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