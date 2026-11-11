Elektromos szerszámot hívott vissza a fogyasztóvédelem, nagyon veszélyes az eszköz

Súlyos vágásveszély miatt akkumulátoros mini sarokcsiszoló szett került visszahívásra az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került – írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, vagyis az hazánkban is elérhető.

Az NKFH ezért figyelemfelhívásában tájékoztatja a közvéleményt a veszélyes termékről és annak visszahívásáról.

Amit az érintett kisgépről tudni lehet:

Termék megnevezése: Brushed angle grinder / Mini angle grinder, 12V cordless (Akkumulátoros mini sarokcsiszoló készlet)

Márka: EEVORKS

Modellszám/Típus: Ismeretlen

Gyártási tétel száma: Ismeretlen

Vonalkód: 0772924917329

Értékesítési hely: Kaufland Marketplace online áruház

Gyártó/Importőr: Importőr: Kaufland Marketplace GmbH (Németország), gyártó: SOLID AUTHORITY LIMITED (Írország) / Xi'an youmeicheng dianzikeji youxiangongsi (Kína)

Csomagolás leírása: Fekete szerszámos koffer, amely tartalmazza a kékesfekete sarokcsiszolót, 2 darab akkumulátort, töltőt, vágó- és csiszolókorongokat, egy pár kesztyűt és egy kulcsot

Visszahívás oka: A géphez mellékelt körfűrészlap életveszélyes, mert a sarokcsiszolót kézi körfűrésszé alakítja át. Fa vagy szálas anyagok vágásakor a fűrészlap könnyen elakadhat vagy megszorulhat, ami miatt a gép hirtelen, erőteljesen visszarúg a kezelő felé, mivel semmilyen visszarúgás elleni védelemmel nem rendelkezik.

Ez súlyos, akár halálos vágott sérüléseket, ujj- vagy kézamputációt okozhat.

Emellett a gépből teljesen hiányzik az újraindulás elleni védelem: ha az akkumulátor vibráció vagy rossz rögzítés miatt használat közben egy pillanatra megszakad, majd újra érintkezik, a gép rögzített kapcsoló mellett figyelmeztetés nélkül, hirtelen újraindul, ami súlyos kézsérülésekhez vezethet.

A fogyasztóvédelmi hatóság nyomatékosan felkéri a fogyasztókat, hogy ha vásároltak a fenti sarokcsiszoló készletből, annak használatával haladéktalanul hagyjanak fel. Az online piactér a termékoldalt véglegesen törölte, leállította az értékesítést, és figyelmeztetést adott ki a vásárlók részére.