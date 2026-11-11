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Egy asztalos egy sarokcsiszolóval formázza, simítja a munkadarab felszínét.
Nyitókép: Belokhonov Nikita/Pexels

Elektromos szerszámot hívott vissza a fogyasztóvédelem, nagyon veszélyes az eszköz

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A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az érintett mini-sarokcsiszoló fokozottan veszélyezteti a kezelője testi épségét, éppen ezért arra kérnek mindenkit, aki vásárolt ilyet, hogy azonnal hagyjon fel a használatával.

Súlyos vágásveszély miatt akkumulátoros mini sarokcsiszoló szett került visszahívásra az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került – írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, vagyis az hazánkban is elérhető.

Az NKFH ezért figyelemfelhívásában tájékoztatja a közvéleményt a veszélyes termékről és annak visszahívásáról.

Amit az érintett kisgépről tudni lehet:

  • Termék megnevezése: Brushed angle grinder / Mini angle grinder, 12V cordless (Akkumulátoros mini sarokcsiszoló készlet)
  • Márka: EEVORKS
  • Modellszám/Típus: Ismeretlen
  • Gyártási tétel száma: Ismeretlen
  • Vonalkód: 0772924917329
  • Értékesítési hely: Kaufland Marketplace online áruház
  • Gyártó/Importőr: Importőr: Kaufland Marketplace GmbH (Németország), gyártó: SOLID AUTHORITY LIMITED (Írország) / Xi'an youmeicheng dianzikeji youxiangongsi (Kína)
  • Csomagolás leírása: Fekete szerszámos koffer, amely tartalmazza a kékesfekete sarokcsiszolót, 2 darab akkumulátort, töltőt, vágó- és csiszolókorongokat, egy pár kesztyűt és egy kulcsot

Visszahívás oka: A géphez mellékelt körfűrészlap életveszélyes, mert a sarokcsiszolót kézi körfűrésszé alakítja át. Fa vagy szálas anyagok vágásakor a fűrészlap könnyen elakadhat vagy megszorulhat, ami miatt a gép hirtelen, erőteljesen visszarúg a kezelő felé, mivel semmilyen visszarúgás elleni védelemmel nem rendelkezik.

Ez súlyos, akár halálos vágott sérüléseket, ujj- vagy kézamputációt okozhat.

Emellett a gépből teljesen hiányzik az újraindulás elleni védelem: ha az akkumulátor vibráció vagy rossz rögzítés miatt használat közben egy pillanatra megszakad, majd újra érintkezik, a gép rögzített kapcsoló mellett figyelmeztetés nélkül, hirtelen újraindul, ami súlyos kézsérülésekhez vezethet.

A fogyasztóvédelmi hatóság nyomatékosan felkéri a fogyasztókat, hogy ha vásároltak a fenti sarokcsiszoló készletből, annak használatával haladéktalanul hagyjanak fel. Az online piactér a termékoldalt véglegesen törölte, leállította az értékesítést, és figyelmeztetést adott ki a vásárlók részére.

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