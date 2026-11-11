A fő számok maradnak, a részletek eltűnhetnek a költségvetési előrejelzésekből

A kormány indoklása szerint a jelenlegi szabályozás alapján készülő előrejelzések a gyakorlatban nem nyújtottak kellően megbízható információkat. A hatályos törvény értelmében a kabinetnek határozatban kell rögzítenie a következő évekre tervezett bevételeket és kiadásokat, többek között a minisztériumok és más állami szervek szerinti bontásban, valamint a várható költségvetési hiány összegét is. Ezt a kötelezettséget törölné az új javaslat, a módosítás pedig a törvény kihirdetését követő napon lépne hatályba – írja a Portfolio.

A költségvetési törvényjavaslat indoklásában ugyanakkor a jövőben is szerepelnie kellene a következő négy évre tervezett bevételeknek és kiadásoknak, de csak összevont, nagyobb csoportok szerinti bontásban. Az összesített adatok tehát továbbra is nyilvánosak lennének, a költségvetési területek közötti többéves elosztás azonban kevésbé lenne átlátható – jegyzi meg a gazdasági lap.

A kormány 2027 és 2030 közötti terveiben 2027-re 4,9, 2030-ra pedig 2,8 százalékos költségvetési hiánnyal számol. A Költségvetési Tanács a 2027-es tervezetről kiadott véleményében arra is felhívta a figyelmet, hogy a tervezett megtakarítások mértéke a nyilvánosan elérhető információk alapján nem minden esetben vezethető le.