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Nyitókép: Pixabay

Nekik jut a legtöbb „fapénz”

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Megszületett a döntés a helyi önkormányzatok 2026. évi szociális tüzelőanyag-támogatásáról.

A kormány összesen csaknem 5 milliárd forintot osztott fel 2628 kistelepülési önkormányzat között.

A legtöbb forrást a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Arló nyerte el, amely több mint 22,1 millió forinthoz jutott. Ezt követi a szintén borsodi Szendrőlád 19,2 millió forinttal, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszabura 19,2 millió forinttal, valamint a szintén borsodi Encs, ahol több mint 16,2 millió forintos keretet használhatnak fel szociális tűzifa vásárlására – írta a Portfolio a kormany.hu oldalán megjelent táblázat alapján.

A lista végén aprófalvak találhatók, ahol a minimálisan megítélt összeg 66 150 forint volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Teresztenye, a Vas megyei Hegyhátszentmárton, a Veszprém megyei Kékkút és a Zala megyei Márokföld is ennyit kapott.

Az önkormányzatok a helyi rendeletük alapján határozzák meg a pontos jogosultsági kört, kiemelten kezelve az idős, egyedülálló vagy kisgyermekes rászorulókat. A tüzelőt legkésőbb 2027. február 15-ig kell kiszállítani a családoknak.

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