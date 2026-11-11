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Mindaugas Sinkevicius litván miniszterelnök beszél a lengyel hivatali partnerével, Donald Tuskkal tartott sajtóértekezleten a varsói kormányfõi hivatalban 2026. október 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski

Riadót fújtak a balti államokban drónberepülések miatt

Infostart / MTI

Drónberepülések miatt néhány órára riadót fújtak kedd éjszaka a balti államokban, az embereket felszólították, hogy húzódjanak biztonságos helyre.

Bár sérültekről nem érkeztek jelentések, a NATO vadászgépeit aktiválták. Litvániában az egyik riadó az ország második legnépesebb városát, a 300 ezres Kaunast érintette.

Mindaugas Sinkevicius litván kormányfő azt mondta: négy drónt észleltek a térségben, „nehéz éjszakájuk” volt. A Facebookon a miniszterelnök közölte, hogy Litvánia északi részén megkísérelték lelőni az egyik drónt.

Később egy NATO-rakéta törmelékeit találták meg a földön.

Finnország ideiglenesen légtérzárat és tengeri korlátozásokat vezetett be szerdán a Finn-öböl keleti részén. Az elővigyázatosságból hozott intézkedéseket rövid időn belül feloldották – közölte a finn hadsereg.

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