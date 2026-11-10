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Karácsony Gergely fõpolgármester beszédet mond a Budapesti Nyugdíjas Parlament közgyûlésén a Városháza dísztermében 2026. november 10-én.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Kitalált valamit a Nyugdíjasparlament a nyugdíjemelés rendszerére

Infostart / InfoRádió

A budapesti nyugdíjasok számára elérhető kedvezmények összehangolását és széles körű tájékoztatását jelentette be a főpolgármester a Budapesti Nyugdíjas Parlament közgyűlésén. Karácsony Gergely azt mondta: a fővárosi idősek számos kedvezményt és szolgáltatást vehetnek igénybe egyebek mellett a gyógyfürdőkben, a könyvtárakban, a színházakban és a mozikban, ugyanakkor ezekről az információk nem minden esetben jutnak el az érintettekhez. Hozzátette: az egységesítés a Budapest 65+ kedvezményprogram része lesz, a kérdést pedig a Fővárosi Idősügyi Tanács is tárgyalja. A további részletekről Karácsony Mihályt, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnökét kérdezte az InfoRádió.

A nyugdíjas parlamentek megyei, illetve budapesti ülésein bárki közvetlenül előterjesztheti az időseket érintő javaslatait és ötleteit. Ezeket összegzik, majd december 3-án az Országházban ismertetik – mondta az InfoRádióban Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnöke. Tájékosztatása szerint a fővárosi nyugdíjas parlament keddi ülésén Karácsony Gergely főpolgármester beszámolt az eddig megtett, időseket segítő intézkedésekről, és egy új kezdeményezést is bejelentett, amelyet a szervezet másoknak is javasolni fog.

Ennek lényege, hogy a főváros összegyűjti a különböző szolgáltatók – köztük a fürdők, a sport-, kulturális, közlekedési és egészségügyi szolgáltatók – által a nyugdíjasoknak biztosított kedvezményeket, majd egységes kiadványban teszi közzé az információkat. Karácsony Mihály szerint ez egy „ragyogó gondolat”, hiszen az idősek sokszor nem is tudnak az őket megillető kedvezményekről, mivel nincsenek „nagydobra verve”.

A budapesti küldöttek hozzászólásai három fő téma köré csoportosultak.

  • Az egyik egy olyan intézmény létrehozásának igénye volt, ahol az időseket érintő problémákat rendszeresen, szakmai szempontok alapján lehetne megvitatni. A küldöttek erre a köztestületi formát tartanák alkalmasnak, ezért nyugdíjas köztestület létrehozását szorgalmazzák. Mint Karácsony Mihály kifejtette, a köztestületeket törvény hozza létre, és ezek a közhatalom, valamint a civil szféra közötti párbeszéd intézményei.
  • A második témakör a készülő új alkotmányhoz kapcsolódott. A résztvevők azt fogalmazták meg, milyen alapelveknek és intézkedéseknek kellene megjelenniük az Alaptörvényben, úgy mint az idősek védelme, a méltó időskor vagy a társadalmi szolidaritás érvényesülése.
  • A harmadik csoportba a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos javaslatok kerültek. Ezek között szerepelt, hogy a nyugdíjak emelését ne kizárólag az inflációhoz igazítsák, hanem az előző évi keresetnövekedés mértékét is vegyék figyelembe. Karácsony Mihály példaként említette, hogy miközben a kormány jövőre háromszázalékos nyugdíjemelést tervez, a keresetek várhatóan 6-7 százalékkal nőnek. A javaslat célja, hogy mérsékeljék a nyugdíjasok és az aktív keresők közötti jövedelmi leszakadást – fejtette ki az egyesületi elnök.

Karácsony Mihály a kormány nyugdíjasokat érintő tervezett intézkedései közül kettőt különösen kedvezőnek tart: az egyik, hogy a kormány változtatott azon a korábban három évtizeden át érvényesített „hamis dogmán”, amely szerint nem lehet differenciálni a nyugdíjemelésnél. A másik, hogy a különbségtétel a legalacsonyabb nyugdíjban részesülők javára történt. Ezt a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesülete messzemenően támogatja.

Ugyanakkor vannak olyan kormányzati vállalások, amelyek megvalósításához egyelőre nem látják a költségvetési forrásokat. Példaként említette a 20 ezer új bentlakásos idősotthoni férőhely létrehozását, amelyre szerinte mielőbb szükség lenne. A férőhelyhiány ugyanis már a kórházi ellátásban is mindennapi problémákat okoz: a belgyógyászati osztályokon olyan idős emberek is tartósan kórházban maradnak, akiknek már nem lenne szükségük aktív kórházi kezelésre, de nincs hová hazamenniük, vagy nem áll rendelkezésükre az otthoni ápolásukhoz szükséges segítség. Karácsony Mihály szerint a kormányzati ígéretet támogatják, de a megvalósítást mielőbb el kellene kezdeni.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.

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Kitalált valamit a Nyugdíjasparlament a nyugdíjemelés rendszerére

Kitalált valamit a Nyugdíjasparlament a nyugdíjemelés rendszerére

A budapesti nyugdíjasok számára elérhető kedvezmények összehangolását és széles körű tájékoztatását jelentette be a főpolgármester a Budapesti Nyugdíjas Parlament közgyűlésén. A további részletekről Karácsony Mihályt, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnökét kérdezte az InfoRádió.
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