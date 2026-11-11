Rendkívüli parlamenti ülésen tárgyalják meg a költségvetést

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés jövő hét hétfőn, kedden és szerdán rendkívüli ülésen tárgyalja meg a jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot és az annak megalapozásáról szóló előterjesztést.

A kormány javaslata szerint ezen az ülésen tárgyalnák meg a képviselők a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a polgári célú atomenergia-programmal kapcsolatos magyarországi együttműködés elősegítéséről szóló megállapodást kihirdető indítványt és az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletben (ALTHEA) való magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámolót is.