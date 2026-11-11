Rendkívüli parlamenti ülésen tárgyalják meg a költségvetést

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés jövő hét hétfőn, kedden és szerdán rendkívüli ülésen tárgyalja meg a jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot és az annak megalapozásáról szóló előterjesztést.
A kormány javaslata szerint ezen az ülésen tárgyalnák meg a képviselők a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a polgári célú atomenergia-programmal kapcsolatos magyarországi együttműködés elősegítéséről szóló megállapodást kihirdető indítványt és az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletben (ALTHEA) való magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámolót is.
Magyar Péter miniszterelnök reagált Orbán Áron ügyére, percekkel azután, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróságra vezetőszáron vitték be Orbán Áront. A bíróságon a nyomozási bíró a volt miniszterelnök öccsének letartóztatásáról dönt.
Drónok miatt riasztották a NATO vadászgépeit és óvóhelyre küldték a lakosságot a balti államokban szerda reggel, miközben súlyos csapások érték Oroszország északnyugati részét és több ukrán várost is. A Leningrádi terület felett legalább 150 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem, a támadások tüzet és transzformátor-vészleállást okoztak Oroszország második legnagyobb kikötőjében, Uszty-Lugában. Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal volt vezetője a Kyiv Independent szerint "aggasztó" informális kommunikációs csatornát tartott fenn Donald Trump amerikai elnök korábbi kabinetfőnökével, Susie Wiles-zal, ami többet ártott, mint használt az ukrán-amerikai kapcsolatoknak. Ma folytatódnak Abu-Dzabiban az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.