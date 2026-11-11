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2026. november 11. szerda Márton
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Pávkovics Gábor polgármester az épülõ mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat kivitelezése kapcsán tartott sajtótájékoztatón Mohács közelében 2026. április 2-án.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Új hírekkel jelentkezett Vitézy Dávid a mohácsi Duna-hídról

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán közölte: a mohácsi Duna-hídnál a beruházás készültsége immár 50 százalékos.

„Féltávnál a mohácsi Duna-híd építése” – írta Vitézy Dávid.

Arról is írt, hogy a beruházást az előző kormány indokolatlanul túlméretezve, rendkívül drágán indította el. A Tisza-kormány azonban a műszaki tartalom észszerűsítésével mintegy 75 milliárd forint közpénzt takarít meg.

A 756 méter hosszú híd mederszerkezete október végén elérte legmagasabb pontját, 61 méterrel emelkedik a Duna jelenlegi vízszintje fölé, ami egy húszemeletes épület magasságának felel meg. A mederpillér utolsó vasbeton kéregelemei is a helyükre kerültek, a két parton párhuzamosan dolgoznak a híd- és útszakaszokon, naponta átlagosan 250 szakember részvételével – számolt be a munkálatokról.

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beruházás

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