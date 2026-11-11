Új hírekkel jelentkezett Vitézy Dávid a mohácsi Duna-hídról

„Féltávnál a mohácsi Duna-híd építése” – írta Vitézy Dávid.

Arról is írt, hogy a beruházást az előző kormány indokolatlanul túlméretezve, rendkívül drágán indította el. A Tisza-kormány azonban a műszaki tartalom észszerűsítésével mintegy 75 milliárd forint közpénzt takarít meg.

A 756 méter hosszú híd mederszerkezete október végén elérte legmagasabb pontját, 61 méterrel emelkedik a Duna jelenlegi vízszintje fölé, ami egy húszemeletes épület magasságának felel meg. A mederpillér utolsó vasbeton kéregelemei is a helyükre kerültek, a két parton párhuzamosan dolgoznak a híd- és útszakaszokon, naponta átlagosan 250 szakember részvételével – számolt be a munkálatokról.