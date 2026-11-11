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41 napos várakozás jöhet a nyugdíjasoknak – nem árt előre tervezni

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A decemberi nyugdíj idén a megszokottnál korábban, december 2-án érkezhet meg a bankszámlákra. A korai utalás miatt azonban a következő kifizetésig akár 41 nap is eltelhet, ezért a nyugdíjasoknak érdemes figyelembe venniük a januári kiadásokat is.

A Magyar Államkincstár folyósítási naptára szerint 2026. december 2-án, szerdán várható a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások banki jóváírása. Ez tíz nappal korábbi időpont a megszokottnál. Novemberben még a szokásos rend szerint, november 12-én érkezik az ellátás, így a két év végi utalás között mindössze húsz nap telik el.

A decemberi összeg ugyanakkor a decemberre járó havi nyugdíj, nem előre hozott januári kifizetés. Ha a januári utalás a megszokott rend szerint 2027. január 12-én történik, akkor a december 2-i és a januári jóváírás között

41 nap telik el.

A januári kifizetés időpontja egyelőre nem tekinthető hivatalosnak, a Magyar Államkincstár ugyanis még nem tette közzé a 2027-es folyósítási naptárat.

A decemberi nyugdíj korábbi érkezése miatt ezért érdemes a január eleji rendszeres kiadásokkal is számolni az ünnepi költések tervezésekor.

A postai kifizetés más ütemezés szerint történik

A december 2-i időpont a bankszámlára utalt ellátásokra vonatkozik. A postai úton kézbesített nyugdíjak esetében az egyéni nyugdíjkifizetési naptárban szereplő dátum az irányadó.

A Magyar Posta a nyugdíjakat ütemezetten kézbesíti, ezért a készpénzes ellátások nem minden címzetthez ugyanazon a napon érkeznek meg – számolt be a kemma.hu.

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