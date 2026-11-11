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Egy rendőr éppen megbilincsel egy férfit.
Nyitókép: Pexels

Megcsonkította magát a börtönben az encsencsi rém – a szabadságért

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Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést indítványozott az ügyész az encsencsi rémre, aki 2023 decemberében két idős asszonyt ölt meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen.

Az ügy tárgyalásán az ügyész a perbeszédében a lehető legsúlyosabb büntetést kérte a vádlottra. Borsodi Buss Emese, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség szóvivője az ATV Híradónak elmondta: az ügyész tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, és azt is kérte, hogy a bíróság zárja ki a férfit a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az encsencsi rém a börtönben szándékosan megvakította magát, abban bízva, hogy ezzel elérheti a szabadon bocsátását. Az ügyészség tájékoztatása szerint az öncsonkítás a büntetés kiszabását nem befolyásolja.

Az első támadásra 2023 decemberének elején került sor. Az encsencsi rém egy idős asszonyt bántalmazott, akit később kórházba szállítottak, ám egy hónappal később meghalt. December 30-án ismét támadott: ezúttal egy 69 éves nőt ölt meg, akit a rendelkezésre álló adatok szerint 55 alkalommal szúrt meg késsel. Ezután felgyújtotta az ingatlant, hogy eltüntesse a bűncselekmény nyomait. Az áldozattól 12 ezer forintot is elvett.

A férfit a második gyilkosság után másnap elfogták, azóta fogva tartják.

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