Magyar Péter így reagált arra, hogy bíróság elé viszik Orbán Áront

„Egy maffiaállamban vannak érinthetetlenek, egy jogállamban mindenki egyenlő a törvény előtt. Ennyi. Und es ist gut so” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter.

Az utolsó, német nyelvű mondat (Und es ist gut so) magyarul annyit tesz: „és ez így van jól” – írja az Index.

A gyanúsítottakat szerda délelőtt vitték a bíróságra. G. B.-t, Orbán Áron régi üzlettársát és az ügy egyetlen női gyanúsítottját is két-két rendőr vezette be az épületbe, vezetőszáron.

Döntés délután várható.

Magyar Péter már hétfőn megírta a Facebookon, hogy sajtóinformációk szerint őrizetbe vették Orbán Áront.

Orbán Viktor szintén hétfőn reagált a közösségi oldalán.

„A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz”– írta a volt miniszterelnök.

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség négy gyanúsított, köztük Orbán Áron letartóztatását indítványozta, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett embercsempészés gyanújával. A Fővárosi Főügyészség szerint a gyanúsítottak 2022-től legalább száz vietnami állampolgárnak segítettek az államhatár jogellenes átlépésében. A bűncselekményért öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés jár.