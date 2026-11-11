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Budapapesti látkép naplfelkeltekor a Szabadság-szoborral az előtérben.
Nyitókép: Getty Images/ZoltanGabor

Újabb három hónapra jegelnék a budapesti Airbnb-piacot

Infostart

Egy új törvényjavaslat további négy hónappal, 2027. március 31-ig hosszabbítaná meg a budapesti Airbnb-típusú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratóriumot. A fővárosban továbbra sincs egységes szabályozás, az egyes kerületek eltérő módon közelítik meg a rövid távú lakáskiadás kérdését.

A hatályos kereskedelmi törvény értelmében Budapesten 2026. december 31-ig nem lehet új magán- és egyéb szálláshelyet nyilvántartásba venni. A korlátozás a már regisztrált szálláshelyeket is érinti: ezeknél a szolgáltató személyében bekövetkező változás sem jegyezhető be. A most benyújtott javaslat a moratóriumot további három hónappal, 2027. március 31-ig hosszabbítaná meg – írja a Portfolio.hu.

A befagyasztás eredeti célja az volt, hogy időt biztosítson a rövid távú lakáskiadás újraszabályozására. Budapesten azonban egységes rendszer helyett kerületenként eltérő intézkedések születtek. Terézvárosban például 2026. január 1-jétől nulla napban határozták meg a magán- és egyéb szálláshelyeken történő szállásadásra fordítható napok számát, ezzel gyakorlatilag betiltva az Airbnb-típusú rövid távú lakáskiadást.

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Kezdőlap    Gazdaság    Újabb három hónapra jegelnék a budapesti Airbnb-piacot

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Bod Péter Ákos figyelmeztet: ezért kerülhet bajba a magyar gazdaság

Bod Péter Ákos figyelmeztet: ezért kerülhet bajba a magyar gazdaság

Már meghallgatható a szerdai Checklist. A 2027-es költségvetés első látásra fegyelmezettebb gazdaságpolitikát ígér: csökkenő hiányt, visszafogottabb növekedési várakozásokat és közeledést az euróbevezetés feltételeihez. A nagy kérdés azonban az, hogy ez valódi fordulat kezdete-e, vagy csak új csomagolásban térnek vissza a régi hibák: a különadók, a túlköltekezés és a versenyt torzító állami beavatkozások. A témában Bod Péter Ákos közgazdászt, egyetemi tanárt, az MNB korábbi elnökét kérdezzük.   A folytatásban arról beszélgetünk Nagy Bálinttal, a Pénzcentrum újságírójával, lapigazgatójával, hogy az árrésstop után új fejezet nyílhat az élelmiszerboltokban: jöhet a dinamikus árazás, amikor az árak nem hetekig, hanem akár óráról órára változnak. Külföldön ez már működő gyakorlat, itthon egyelőre inkább a lejáratközeli termékeknél látni hasonlót. A kérdés az, hogy a magyar vásárló ezzel nyer vagy veszít: olcsóbb lesz-e a pékáru estére, vagy drágább a tej, amikor mindenki vásárol?

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