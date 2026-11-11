Újabb három hónapra jegelnék a budapesti Airbnb-piacot

A hatályos kereskedelmi törvény értelmében Budapesten 2026. december 31-ig nem lehet új magán- és egyéb szálláshelyet nyilvántartásba venni. A korlátozás a már regisztrált szálláshelyeket is érinti: ezeknél a szolgáltató személyében bekövetkező változás sem jegyezhető be. A most benyújtott javaslat a moratóriumot további három hónappal, 2027. március 31-ig hosszabbítaná meg – írja a Portfolio.hu.

A befagyasztás eredeti célja az volt, hogy időt biztosítson a rövid távú lakáskiadás újraszabályozására. Budapesten azonban egységes rendszer helyett kerületenként eltérő intézkedések születtek. Terézvárosban például 2026. január 1-jétől nulla napban határozták meg a magán- és egyéb szálláshelyeken történő szállásadásra fordítható napok számát, ezzel gyakorlatilag betiltva az Airbnb-típusú rövid távú lakáskiadást.