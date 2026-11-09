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Nyitókép: Pixabay

Vitézy Dávid: tarthatatlan állapotban van az egyik vasúti fővonal, hétfő éjjel kezdődnek a munkák

Infostart / MTI

A közlekedési és beruházási miniszter szerint tűrhetetlen, hogy a miskolci fővonal egyes szakaszain futva is gyorsabb lenne közlekedni, mint vonattal, éppen ezért fontos munkálatokat végeznek el a hónap végéig.

Hétfő éjjeltől újabb pályamunkák kezdődnek a miskolci vasúti fővonalon – közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfő reggel a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid tarthatatlannak nevezte, hogy a miskolci fővonal egyes szakaszain 10 kilométer per órával araszolnak a vonatok.

A munkálatokról azt írta, hogy Füzesabonyban négy, úgynevezett angolváltó és a kapcsolódó vágányszakaszok cseréjével teszik lehetővé a 10 és 20 kilométer per órás lassújelek felszámolását.

A november 25-ig tartó munkák során Füzesabony és Mezőkövesd között „a vágányok geometriáját” is helyreállítják, Mezőkövesdnél pedig ágyazatcserét végeznek.

Hozzátette, hogy Hatvan és Füzesabony között – a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként – a teljes pálya 160 kilométer per órás közlekedésre alkalmas újjáépítését is előkészítik. A kivitelezési közbeszerzést 2027 elején indítják el.

A miniszter közölte: a munkák idején egyes vonatok menetrendje változik, Füzesabony és Eger között bizonyos hajnali és késő esti járatokat pótlóbuszok helyettesítenek.

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid: tarthatatlan állapotban van az egyik vasúti fővonal, hétfő éjjel kezdődnek a munkák

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