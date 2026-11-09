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Magyar Péter kormányfő nyilatkozik, a háttérben egy magyar zászló egy része és kék felület
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Jobb kormányzati kommunikációt kér a MÚOSZ

Infostart / MTI

Javítani kell a kormányzati kommunikációt a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) álláspontja szerint, az eredményes kormányzati munkához a nyilvánosság folyamatos, naprakész, érdemi tájékoztatása is hozzátartozik.

Az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményben a MÚOSZ felhívja a figyelmet arra, hogy fél évvel az új kormány megalakulása után sem sikerült minden minisztériumban megszervezni a gyors információ szolgáltatást.

„Hárítás, elzárkózás, semmitmondó, lassan, vagy egyáltalán nem érkező válaszok, bújócskát játszó sajtósok" – gyakran tapasztalják ezt az újságírók, amikor minisztériumoktól akarnak információkat szerezni. Természetesen, akad egy-két kivétel is, ám az összkép nem megnyugtató – írták, hozzátéve, hogy a nyilvánosság a kormányzati munka hatékonyságát is javíthatja.

A szövetség elnöke, Kocsi Ilona által jegyzett állásfoglalás kitér arra, hogy az információhiány táptalaja a félinformációknak, vagy éppen a hamis hírek terjedésének.

„A közpénzből fizetett alkalmazottaknak nemcsak kötelességük a köz ügyeiről a nyilvánosságot tájékoztatni, de érdekük is. Időben, megfelelő minőségben, a kérdésekre érdemben válaszolva" – hangsúlyozta a MÚOSZ.

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