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Nyitókép: Unsplash

Halálos baleset történt a kazincbarcikai gázüzemben

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Az üzem működését a baleset után azonnal elállították.

Hétfő reggel halálos baleset történt a Linde Gáz Magyarország kazincbarcikai telephelyén – írja a 24.hu. A hírt később a vállalat is megerősítette.

A cég azt írta, a baleset után azonnal biztosították a terepet és leállították az üzem működését. Közlésük szerint a helyzet nem jelent további veszélyt sem a többi dolgozóra, sem pedig a környezetre és a környéken élőkre.

A piacvezető ipari, orvosi és speciálisgáz-szállító vállaltnál szorosan együttműködnek a hatóságokkal, és részvétüket fejezték ki elhunyt kollégájuk családjának és munkatársainak.

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