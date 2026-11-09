Halálos baleset történt a kazincbarcikai gázüzemben

Hétfő reggel halálos baleset történt a Linde Gáz Magyarország kazincbarcikai telephelyén – írja a 24.hu. A hírt később a vállalat is megerősítette.

A cég azt írta, a baleset után azonnal biztosították a terepet és leállították az üzem működését. Közlésük szerint a helyzet nem jelent további veszélyt sem a többi dolgozóra, sem pedig a környezetre és a környéken élőkre.

A piacvezető ipari, orvosi és speciálisgáz-szállító vállaltnál szorosan együttműködnek a hatóságokkal, és részvétüket fejezték ki elhunyt kollégájuk családjának és munkatársainak.