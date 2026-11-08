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Nyitókép: Pixabay

Súlyos büntetés jöhet – Gajdos László figyelmeztet

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„Az őszi fűtési szezon és a kerti munkák beindulásával sajnos rendszeresen romlik a levegő minősége Magyarországon, ezért nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy a műanyagok és a szemét égetése rendkívül súlyos egészségügyi kockázatokkal jár!” Erről a témáról ír közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter.

A kerti teendők és a hideg idő beálltával sajnos sokan nyúlnak még a tűzhöz, de a háztartási szemét és a műanyagok égetése a legveszélyesebb kategória!

A keletkező méreganyagok igazoltan növelik a rák, a szívinfarktus, az agyvérzés és a magzati károsodások veszélyét.

Ráadásul már egyetlen hulladékkal tüzelő háztartás is kilométeres körzetben képes szennyezni a levegőt – írja Gajdos László.

Magyarországon nyílt téren szigorúan tilos a hulladék- és zöldhulladék-égetés.

Otthoni berendezésekben kizárólag a háztartási papírhulladék és a kezeletlen fa égethető el.

Aki hulladékot vagy szemetet éget, jogsértést követ el, ami 300 000 forintig terjedő bírsággal sújtható, sőt, a tevékenység adott esetben bűncselekménynek is minősülhet! – figyelmeztet a miniszter.

Mint írja: égetés helyett válasszuk a természetbarát utat! Hagyjuk a lombot a fák alatt, komposztáljunk, és figyeljünk a hulladékcsökkentésre, az újrahasználatra, valamint a szelektív gyűjtésre. Így nemcsak az egészségünket és a környezetünket óvjuk meg, hanem a saját pénztárcánkat is kíméljük.

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Kezdőlap    Belföld    Súlyos büntetés jöhet – Gajdos László figyelmeztet

környezetvédelem

komposztálás

levegőminőség

hulladékégetés

gajdos lászló

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