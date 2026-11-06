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Varga Judit igazságügyi miniszter a minisztériumi dolgozószobájában Budapesten 2020. február 27-én.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Varga Judit és még négy kormányzati exvezető meghallgatása következhet

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Jövő héten több korábbi minisztert is meghallgathat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága, köztük Varga Judit volt igazságügyi minisztert – derül ki a parlament honlapján közzétett napirendből.

A testület november 11-én, szerdán 14 órakor tartja következő ülését, amelynek napirendjén Varga Judit, valamint Répássy Róbert korábbi államtitkár meghallgatása szerepel – számolt be az Index.

November 13-án, pénteken 9.30-kor ismét összeül a bizottság. Ezen az ülésen további három korábbi minisztert, Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót és Tuzson Bencét is meghallgathatják.

A testület október 21-én Fürcht Pált, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjét hallgatta meg. Fürcht Pál akkor többek között arról beszélt, hogy Varga Judit igazságügyi miniszterként sem tudott a végrehajtási rendszerben történtekről. Azt is elmondta, hogy felmerült a volt miniszter titkos együttműködőként történő bevonása a nyomozásba.

A Toroczkai László vezette vizsgálóbizottság alelnökei a tiszás Gyöngyösi István és a fideszes Balla György.

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Kezdőlap    Belföld    Varga Judit és még négy kormányzati exvezető meghallgatása következhet

meghallgatás

varga judit

végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság

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