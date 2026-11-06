Varga Judit és még négy kormányzati exvezető meghallgatása következhet

A testület november 11-én, szerdán 14 órakor tartja következő ülését, amelynek napirendjén Varga Judit, valamint Répássy Róbert korábbi államtitkár meghallgatása szerepel – számolt be az Index.

November 13-án, pénteken 9.30-kor ismét összeül a bizottság. Ezen az ülésen további három korábbi minisztert, Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót és Tuzson Bencét is meghallgathatják.

A testület október 21-én Fürcht Pált, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjét hallgatta meg. Fürcht Pál akkor többek között arról beszélt, hogy Varga Judit igazságügyi miniszterként sem tudott a végrehajtási rendszerben történtekről. Azt is elmondta, hogy felmerült a volt miniszter titkos együttműködőként történő bevonása a nyomozásba.

A Toroczkai László vezette vizsgálóbizottság alelnökei a tiszás Gyöngyösi István és a fideszes Balla György.