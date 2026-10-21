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Fürcht Pál korábbi fõügyész (b) meghallgatásán a végrehajtási visszaéléseket feltáró országgyûlési vizsgálóbizottság ülésén az Országházban 2026. október 21-én. Mellette jogi képviselõje, Horvát Lóránt ügyvéd.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Fürcht Pál: Varga Judit nem tudott a végrehajtói visszaélésekről, jelzést kaptak, hogy a Völner-ügyet le kell állítani

Infostart / MTI

Fürcht Pált, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) volt vezetőjét hallgatta meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága.

Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) volt vezetője a bizottsági meghallgatásán azt mondta, jelzést kapott arról, hogy az Igazságügyi Minisztérium államtitkárával, Völner Pállal kapcsolatos ügyből „nem lehet semmi”, le kell zárni az előkészítő eljárást.

Fürcht Pál az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának szerdai ülésén kijelentette, a jelzést Tomin Szilviától, a Nemzeti Védelmi Szolgálat korábbi vezetőjétől kapta, akivel azonban egyetértettek abban, hogy ezt nem hagyhatják.

Végül megindult a nyomozás a KNYF-nél a végrehajtói visszaélésekkel kapcsolatban, és

nagyon hasonló dolgokat tapasztaltak, mint 2007-2008-ban:
  • a végrehajtás során továbbra is volt lehetőség az ingatlanárverések manipulálására,
  • változatlanul voltak egymással harcoló érdekcsoportok a végrehajtói karban,
  • a végrehajtók próbáltak bírókat eltávolíttatni,
  • konspiráltak a végrehajtói jutalék emelése érdekében,
  • sőt volt olyan végrehajtó, aki politikai pozíciót próbált szerezni magának.

Fürcht Pál ugyanakkor jelezte,

a vizsgálatok során arra jutottak, hogy Varga Judit akkori igazságügyi miniszter semmit sem tudott a végrehajtói karban tapasztalható visszaélésekről, mert ezt a területet teljesen átengedte másnak.

Az ügyészség már 2007-2008 környékén értesült a végrehajtói kar visszaéléseiről - mondta Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) volt vezetője az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának szerdai ülésén.

Fürcht Pál példaként említette: voltak információik arról, hogy ha valaki kívülállóként akart részt venni egy licitáláson és előtte meg akarta nézni az ingatlant, akkor „két markos legény próbálta ettől visszatartani”, valamint bizonyos végrehajtói körök konspiráltak, amelynek eredményeként az árveréseken mindig ugyanaz a bennfentes kör jelent meg. Bizonyos végrehajtók próbálták „leuralni” a bíróságokat is, egyetemi végzettség megszerzése érdekében pedig elérték, hogy a vizsgákon engedjék át őket valódi teljesítmény nélkül – sorolta a tudomására jutott visszaéléseket a volt főügyész. Fürcht Pál kijelentette, hogy már akkoriban végrehajtói csoportok harcoltak egymással és befolyásolták a végrehajtásokat.

A nyitóképen: Fürcht Pál korábbi fõügyész (b) meghallgatásán a végrehajtási visszaéléseket feltáró országgyûlési vizsgálóbizottság ülésén az Országházban 2026. október 21-én. Mellette jogi képviselõje, Horvát Lóránt ügyvéd

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Kezdőlap    Belföld    Fürcht Pál: Varga Judit nem tudott a végrehajtói visszaélésekről, jelzést kaptak, hogy a Völner-ügyet le kell állítani

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