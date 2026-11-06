Egy teherautó kidöntötte a fénysorompót, vasúti baleset lett belőle Vasvárnál

A rendőrség a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt indított eljárást a 62 éves sofőr ellen – írták.

A vasúti átjáró fényjelző oszlopa a szerelvény oldalának dőlt és megrongálódott, a vonat az átjáróban megállt.

A mozdonyvezető elmondta, mire észlelte, hogy a berendezés a sínek felé dől, a hirtelen fékezés ellenére sem tudta elkerülni az ütközést.

A vasúti közlekedés a pályaszakaszon a helyreállításig szünetelt.

Hozzáfűzték: a vasvári rendőrök a helyszíni nyomokból megállapították, hogy a fényjelzőt egy nagyobb jármű rongálhatta meg. Hajnalban egy telephelyen találták meg azt a sofőrt, akinek nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvényén rongálódásból eredő nyomok voltak.