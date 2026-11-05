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Beer Miklós, a váci egyházmegye nyugalmazott püspöke (k) a brüsszeli székhelyű Katolikus Családszervezetek Európai Föderációja (FAFCE) háromnapos tavaszi elnökségi ülésének nyitókonferenciáján Vácott, a Piarista Kilátó Központban 2022. május 4-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Közlemény: nem sikerült beszervezni Beer Miklóst, ezért nincs is tőle egyetlen jelentés sem

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A nyugalmazott katolikus püspök Facebook-oldalán megerősítik, ami már korábban napvilágot látott: azért nem találtak jelentést Beer Miklóstól, mert nem is készülhetett ilyen, beszervezése ugyanis meghiúsult.

Közlemény jelent meg Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök, jelenleg katolikus lelkipásztor Facebook-oldalán csütörtök késő délután.

A közlést Réti József, a volt püspök annak kapcsán adta ki, hogy Beer Miklós nevére is megjelent találat szerdán a Nyitott Akták weboldalon, ahol a múltfeltárás részeként az egykori állampárt által beszervezettek nevei váltak kereshetővé.

Réti József beszámolt róla, hogy Beer Miklós hosszas kérlelésére sem akart személyes írást közzétenni a kialakult helyzetben, mert méltatlannak érezte volna a magyarázkodást.

„Én azért veszem a bátorságot, hogy írjak az oldalára, mert érzékelem, mennyien tesznek fel kérdéseket egy általa alá nem írt dokumentum láttán. Nekik írom. Látogatták Miklós atyát pilismaróti plébános korában a hatalom emberei 1988-ban. A hogyléte felől érdeklődtek, próbáltak a közelébe férkőzni, de semmilyen beszervezés nem történt. Kiállították ezt a dokumentumot mindenféle beleegyezés nélkül. Mert az egy ilyen világ volt. Jelentést pedig – értelemszerűen – még a történész sem talált tőle. Miklós atya szavait idézem: minden nap vizsgázunk emberségből” – zárul a közlés.

Beer Miklós ügyével kapcsolatban az Infostart már korábban közölt összeállítást, a katolikus papnak Ungváry Krisztián kutató történészként mutatta meg a kartonját, de az mindkettejük számára világos volt, hogy munkaanyag nem maradt fenn Beer Miklóstól, mivel nem is született ilyen.

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Kezdőlap    Belföld    Közlemény: nem sikerült beszervezni Beer Miklóst, ezért nincs is tőle egyetlen jelentés sem

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