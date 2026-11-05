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A drónnal készült felvételen a Balaton partszakasza Fonyód közelében 2026. október 8-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Kemény szigorítás a Balatonnál

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Tovább szigorítaná a Balaton vízparti szabályozásáról szóló, tavaly ősszel életbe lépett kormányrendeletet, és meghosszabbítani tervezi az új szabályok átvezetésére szabott határidőt a tóparti önkormányzatok számára a kormány – derül ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium sajtóosztályának MTI megkeresésére küldött válaszából.

A Balaton korábbi vízparti szabályozását tavaly szeptember 25-én váltotta fel a Balaton vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendelet.

Az érintett 44 tóparti önkormányzat egy évet kapott, hogy összehangolja a saját helyi rendeleteit az új rendelet kötelező erejű előírásaival és övezeti besorolásaival. A határidő már lejárt, az önkormányzatok azonban nem végezték el, illetve a további várható változtatások miatt nem siették el a feladat végrehajtását. Van, ahol a folyamat lezárásáig változtatási tilalmat rendeltek el.

Mivel a rendeletet több szakmai és civil támadás érte, és időközben kormányváltás is történt, az MTI megkereste kérdéseivel az illetékes Közlekedési és Beruházási Minisztériumot.

A tárca a válaszában úgy fogalmazott, az érintett rendelet a Balaton korábbi vízparti szabályozásához képest sok tekintetben szigorúbb szabályozást léptetett érvénybe, különösen a meglévő természetes partszakaszok védelmében. Ugyanakkor a jogszabályok további szigorítására van szükség a településrendezési tervekben lehetővé tett építkezések korlátozása érdekében. Ezért

a minisztérium megfontolja a településrendezési tervek összehangolására kiírt határidő meghosszabbítását 2029. június 30-ig – írták.

A tárca közlése szerint a rendeletmódosítás a társadalmi egyeztetés időtartamától függően legkorábban 2027 év végére várható. A felülvizsgálat során figyelembe vesszük a korában beérkezett észrevételeket, de a szakmailag nem alátámasztott, olykor egymásnak ellentmondó javaslatokat nem támogatjuk – közölték.

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