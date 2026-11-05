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Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés egészségügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A miniszter is megszólalt Merkely Béla lemondásával kapcsolatban

Infostart / MTI
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Az egészségügy feudális struktúráinak lebontásáról írt a szaktárca vezetője csütörtökön, a Semmelweis Egyetem rektorának lemondása után, hogy a területen a szakmai teljesítmény határozza meg az előrejutást.

„A magyar egészségügyben együtt kell lebontanunk a köztünk élő feudális struktúrákat. Olyan rendszert kell teremtenünk, ahol nem a kiskirályok, az orvosbárók, a politikai lobbierő és a nepotizmus határozzák meg az előrejutást, a modern technikákhoz, kutatási munkákhoz való hozzáférést, hanem a valódi szakmai teljesítmény, a tehetség, a szorgalom és a tisztességes munka együttesen” – írta Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán.

Olyan egészségügyi rendszer kell, ahol a meritokrácia nem csupán ígéret, hanem a mindennapok valósága, ahol kiszámítható szakmai életpálya, átlátható döntések és valódi fejlődési lehetőségek várják az orvosokat és a szakdolgozókat – tette hozzá.

Közölte: hisz abban, hogy így tudják Magyarországon tartani a tehetséges fiatal és középgenerációt, és így tudják hazahívni azokat a kollégáikat, akik külföldön szereztek értékes tudást és tapasztalatot.

„Nem egyszerűen vezetőket kell cserélnünk. Egy egész működési kultúrát kell közösen megváltoztatnunk. Senki nem mondta, hogy ez könnyű lesz, de ez az út. Lépésről lépésre” – írta a tárcavezető.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora 2027. január 1. hatállyal mondott le, ezt az egyetem csütörtökön közölte a honlapján. A közlemény szerint Merkely Béla a kuratóriummal kapcsolatos bizalmi nehézségekkel és az egyetem fejlődésének fenntartásával indokolta távozását.

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Kezdőlap    Belföld    A miniszter is megszólalt Merkely Béla lemondásával kapcsolatban

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