Lemondott Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora

Merkely Béla közleményében a következőket írta:

„Alulírott dr. Merkely Béla egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem rektora, a Kuratóriummal kapcsolatos bizalmi nehézségekre tekintettel, az Egyetem fejlődésének fenntartása érdekében, a rektori megbízásomról 2027. január 1. hatállyal lemondok. Az Nftv. 37.§ (8) bekezdése folytán alkalmazandó 29.§ (3) bekezdése alapján szíveskedjenek a lemondásomat az oktatási és gyermekügyi miniszter útján továbbítani a köztársasági elnöknek. A hátralévő időben a rektori feladatok jogszerű ellátásának folyamatosságát változatlanul biztosítom.”

Merkely Béla tagja szinte minden jelentős hazai és nemzetközi kardiológiai, aritmia- és pacemaker-, intervenciós kardiológiai és keringéskutatással foglalkozó tudományos társaságnak, így egyebek mellett 2001-től az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) tagja, és több mint 20 éve tölt be tisztséget az ESC különböző testületeiben és egyesületeiben (tanácsosi, alelnöki tisztségek). 2011-től az American College of Cardiology (ACC) tagja. 2022-től az Academia Europaea tagja. A világ élmezőnyébe helyezte a hazai felnőtt szívtranszplantációt, a hazai műszívprogram elindítója. Jelenleg a strukturális intervenciók, billentyűbeültetések, minimál invazív beültetések vannak figyelme fókuszában.

Dr. Merkely Béla a Magyar Kardiológusok Társaságának tiszteletbeli elnöke, a Magyar Szívritmus Társaság tiszteletbeli elnöke és korábbi elnöke és a Magyar Perkután Katéteres Intervenciós Szövetség korábbi elnöke.