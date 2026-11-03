Kiderült, kik az új tankerületi igazgatók – szemléletváltás várható az oktatásban?

Csaknem az összes tankerületi központ élére új vezető érkezik, a 60 helyből 5 helyen új pályázatot ír ki a Klebelsberg Központ – írta hétfői sajtóközleményében az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.

„Az új igazgatókkal szemléletváltás kezdődik novembertől a tankerületekben, a korábbi politikai szempontok helyett a szakmaiság kerül előtérbe” – jelentette ki a közleményben a kinevezése kapcsán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Az augusztusban kiírt felhívásra 567 pályázat érkezett be, amelyek közül 424 volt érvényes. A 60 betöltendő tankerületi helyre 55 vezetőt választottak meg, 5 helyen új pályázatot írnak ki. Az újonnan kinevezett vezetők megbízatása határozott időre, 5 évre szól.

„A tankerületek új vezetésénél ezentúl a szakmai szempontok számítanak a korábbi politikai irányelvek helyett, ezzel egy új korszak is kezdődik”

– emelte ki a miniszter. A tárcavezető hozzátette, hogy a július óta új vezetővel működő Klebelsberg Központ is a partneri viszony kialakításán és az intézményi és pedagógusi autonómia visszaállításán dolgozik. Az iskolaigazgatók visszakapták munkáltatói jogaikat, a tankerületnek pedig koordináló szerepe lesz.

A tankerületi igazgatói pályázatra olyan jelentkezőket vártak, akik rendelkeztek vezetői gyakorlattal, menedzsment szemlélettel, és készen álltak arra, hogy egy egész tankerület irányításával részt vegyenek a hazai közoktatási rendszer megújításában.

A pályázat lebonyolítását a Klebelsberg Központ végezte, a vezetőket a miniszter nevezi ki. A frissen kinevezett tankerületi vezetők listája a KK vonatkozó oldalán érhető el.