ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.98
usd:
326.05
bux:
144609.39
2026. november 3. kedd Győző
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Kiderült, kik az új tankerületi igazgatók – szemléletváltás várható az oktatásban?

Infostart

Lannert Judit oktatási és gyerekügyi miniszter hétfői közleményében közölte, hogy a hatvan pozícióra már ötvenöt vezetőt megválasztottak, öt helyen viszont új pályázatot kell kiírni. A tárcavezető azt is leszögezte, hogy a megújult Klebelsberg Központ is az intézményi és pedagógusi autonómia visszaállításán dolgozik.

Csaknem az összes tankerületi központ élére új vezető érkezik, a 60 helyből 5 helyen új pályázatot ír ki a Klebelsberg Központ – írta hétfői sajtóközleményében az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.

„Az új igazgatókkal szemléletváltás kezdődik novembertől a tankerületekben, a korábbi politikai szempontok helyett a szakmaiság kerül előtérbe” – jelentette ki a közleményben a kinevezése kapcsán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Az augusztusban kiírt felhívásra 567 pályázat érkezett be, amelyek közül 424 volt érvényes. A 60 betöltendő tankerületi helyre 55 vezetőt választottak meg, 5 helyen új pályázatot írnak ki. Az újonnan kinevezett vezetők megbízatása határozott időre, 5 évre szól. 

„A tankerületek új vezetésénél ezentúl a szakmai szempontok számítanak a korábbi politikai irányelvek helyett, ezzel egy új korszak is kezdődik”

– emelte ki a miniszter. A tárcavezető hozzátette, hogy a július óta új vezetővel működő Klebelsberg Központ is a partneri viszony kialakításán és az intézményi és pedagógusi autonómia visszaállításán dolgozik. Az iskolaigazgatók visszakapták munkáltatói jogaikat, a tankerületnek pedig koordináló szerepe lesz. 

A tankerületi igazgatói pályázatra olyan jelentkezőket vártak, akik rendelkeztek vezetői gyakorlattal, menedzsment szemlélettel, és készen álltak arra, hogy egy egész tankerület irányításával részt vegyenek a hazai közoktatási rendszer megújításában.

A pályázat lebonyolítását a Klebelsberg Központ végezte, a vezetőket a miniszter nevezi ki. A frissen kinevezett tankerületi vezetők listája a KK vonatkozó oldalán érhető el.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kiderült, kik az új tankerületi igazgatók – szemléletváltás várható az oktatásban?

oktatás

igazgató

vezetőség

szemléletváltás

tankerületi vezető

lannert judit

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump titkos tervéről beszélt Bendarzsevszkij Anton

Donald Trump titkos tervéről beszélt Bendarzsevszkij Anton
Komoly ellentétek miatt közös közlemény nélkül ért véget a G20-csoport pénteken kezdődött kétnapos atlantai külügyminiszteri találkozója. A feszültséget jól mutatta, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter lemondta a hagyományos csoportképet is, több európai diplomata pedig bojkottal fenyegetőzött Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenléte miatt. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője egyebek mellett arról beszélt az InfoRádióban, hogy mik voltak a legfőbb ellentétek a résztvevők között, és mennyire volt hangsúlyos Oroszország szerepe, részvétele.
 

Megelőző csapásokat mért az amerikai légierő iráni célpontokra

A drágulás Trump egyik legnagyobb politikai ellenségévé válhat

Donald Trump nem lehet nyugodt, kedden félidős választások lesznek

VIDEÓ
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.03. kedd, 18:00
Horváth Gábor
a Költségvetési Tanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Eljött az amerikai félidős választások napja. A választásra jogosult mintegy 250 millió amerikai ma dönthet az összes, 435 képviselőházi hely sorsáról, miközben a szenátori mandátumok harmada is szerepel a szavazólapokon. A Kongresszus alsóházában szinte borítékolható a demokrata többség, a kérdés csak az, hogy mekkorára fog nyúlni. Bár pár hónapja még nem tűnt reálisnak, hogy a demokraták a felsőházi többséget is elhódítsák a republikánusoktól, immár ők a favoritok a szenátusban is. Ted Cruz republikánus szenátor a hétvégén vérfürdőre figyelmeztette pártja szavazóit, ha nem mennek el voksolni. Cikkünk folyamatosan frissül, magyar idő szerint szerda hajnalban pedig élőben közvetítjük, ahogy érkeznek az eredmények az Egyesült Államokból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kompetenciamérés eredmények 2026: drámai mélységben a diákok alapkészségei, nagyon nagy baj van az oktatásban

Kompetenciamérés eredmények 2026: drámai mélységben a diákok alapkészségei, nagyon nagy baj van az oktatásban

A területi egyenlőtlenségek változatlanul szembetűnőek az országban.

BBC
Business Sport Travel Science
Americans head to the polls for elections that could define Trump's closing chapter

Americans head to the polls for elections that could define Trump's closing chapter

The midterms will shape Congress for the last years of his presidency, writes Sarah Smith, but they are also a test of what politics may look like without him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 3. 09:36
Tájékoztatásnak indult, politikai reklám lett belőle? Nyomoz a NAV
2026. november 3. 09:12
Elmarad Magyar Péter napirend előtti felszólalása
×
×