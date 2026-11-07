A vezetői koncepciók alapján döntöttek a tankerületi igazgatókról

Csaknem az összes tankerületi központ élére új vezető érkezik, a 60 helyből 5 helyen új pályázatot ír ki a Klebelsberg Központ. Az augusztusban kiírt felhívásra 567 pályázat érkezett be, amelyek közül 424 volt érvényes. A 60 betöltendő tankerületi helyre 55 vezetőt választottak meg. Az újonnan kinevezett vezetők megbízatása határozott időre, 5 évre szól. A pályázat lebonyolítását a Klebelsberg Központ végezte, a vezetőket a miniszter nevezi ki, az eljárás november 2-án zárult le.

Idén augusztusban módosult az a kormányrendelet, ami az állami fenntartásban működő köznevelési intézmények fenntartói feladatairól és a tankerületi központokról rendelkezik. A kormányrendeletbe bekerült, hogy a jövőben a tankerületi igazgatót pályázat alapján kell kiválasztani, és korábbiakkal ellentétben határozott időre szól a megbízatás.

„Amikor megjelent a kormányrendelet, átmeneti rendelkezéseket nem tartalmazott, ezért a Klebelsberg Központnak a lehető legrövidebb időn belül ki kellett írnia a pályázatokat” – mondta az InfoRádióban a testület elnöke.

Tapasztalat és vezetői koncepció

A kormányrendelet előírja azt, hogy milyen végzettséggel, illetve mennyi vezetői tapasztalattal kell, hogy rendelkezzenek a pályázók, csak azok lettek érvényes jelöltek, akik ennek megfeleltek. „Most először a tankerületi igazgatók kiválasztása esetében egy jelentős vezetői koncepció benyújtását kértük. A pályázónak a vezetői elképzeléseit, stratégiai célkitűzéseit kellett ismertetnie, külön a tankerületi központ, mint hivatal működtetésére vonatkozóan, valamint a hozzá tartozó iskolák szakmai támogatására vonatkozó elképzeléseket vártuk” – jelezte Sinka Edit.

Ismertetése szerint külön hangsúlyozni kellett, hogyan tudja a leendő vezető a gyermekközpontú szemléletet érvényesíteni, illetve a szervezeti együttműködést hogyan lehet erősíteni egy-egy tankerületi egységben. A tankerületi igazgatók pályázatát véleményezhették az iskolákban dolgozók.

„Egyes iskolák nehezményezték, ha nem az általuk preferált jelöltet választották ki, de a véleményezés nem döntést jelentett. Lannert Judit minisztert a beérkezett vélemények nem kötötték, mérlegelési jogkörben értékelhette őket.”

– hangsúlyozta a Klebelsberg Központ elnöke.

Augusztusban az intézményvezetők a munkáltatói jogköröket visszakapták a törvénymódosítás miatt. A források a tankerületi központoknál maradnak, ugyanakkor a munkáltatói jogokkal az intézményvezető rendelkezik. „Ezzel sikerült a régóta fennálló kritikára megoldását találni. Az igazgatók az általuk kiválasztott szakemberekkel valósíthatják meg elképzeléseiket” – emlékeztetett Sinka Edit.

Szakszervezetek kritikái

A Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is bírálta az eljárást. Szerintük hiba volt a pályázatok korai kiírása, hiszen augusztusban még nem volt tisztázott, milyen lesz az iskolák fenntartás rendszere. A Pedagógusok Szakszervezete azt is kifogásolta, hogy a tantestületeknek mindössze öt napjuk volt a jelentkezések véleményezésére.

A Klebelsberg Központ elnöke a kritikák kapcsán megerősítette, hogy nem volt mérlegelési lehetőségük, a kormányrendelet miatt azonnal ki kellett írnunk a pályázatokat.

A véleményezések kapcsán elismerte, hogy sok helyről érkezett kifogás.

„Aki nem a sajtóhoz fordult, hanem nálunk jelezte problémáját, minden egyes esetben találtunk megoldást. Minden olyan tankerület esetében, ahol tíznél több pályázó jelentkezett, automatikusan meghosszabbítottam a véleményezésre nyitva lévő időszakot. Erről értesültek az intézmények vezetői, és ezt követően nem érkezett újabb panasz” – magyarázta Sinka Edit.

A frissen kinevezett tankerületi vezetők listája a kormányzati oldalon érhető el,

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.