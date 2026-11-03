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A legfõbb ügyésznek megválasztott Fejes Péter (b) fogadja Magyar Péter miniszterelnök gratulációját eskütétele után az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. november 3-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

A Fidesz-frakció illegitimnek tartja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását

Infostart / MTI

Illegitimnek tartja Fejes Péter legfőbb ügyészé választását a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja.

A Fidesz-frakció közleményében úgy fogalmazott: Magyar Péter és a Tisza-kormány a köztársasági elnök erőszakos, alkotmánysértő eltávolításával megtörte Magyarország alkotmányos rendjét és megszüntette a jogállamiságot.

Egy törvénytelenül megválasztott, az országra hatalmi önkénnyel ráerőltetett köztársasági elnök jelöltje sem lehet jogszerű – olvasható a közleményben.

Fejes Péter legfőbb ügyészi jelölése és megválasztása illegitim, csakúgy, mint az őt jelölő Baka András tevékenysége – írták. A frakció közölte: „Fejes Péter nem más, mint egy újabb tiszás báb, egy újabb tégla a tiszás egypártrendszer kiépítésében.”

„A jogállamiság helyreállítását követően a Tisza önkényuralmának kiépítői és statisztái is rövid úton oda kerülnek, ahová valók” – zárta a Fidesz-frakció a közleményét.

Az Országgyűlésben kedden a képviselők 139 igen szavazattal – hat nem ellenében – választották meg a 2025-ben nyugdíjba vonult Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest legfőbb ügyésznek. A titkos, kétharmados szavazáson a Fidesz és a KDNP nem vett részt.

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