A Fidesz-frakció illegitimnek tartja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását

A Fidesz-frakció közleményében úgy fogalmazott: Magyar Péter és a Tisza-kormány a köztársasági elnök erőszakos, alkotmánysértő eltávolításával megtörte Magyarország alkotmányos rendjét és megszüntette a jogállamiságot.

Egy törvénytelenül megválasztott, az országra hatalmi önkénnyel ráerőltetett köztársasági elnök jelöltje sem lehet jogszerű – olvasható a közleményben.

Fejes Péter legfőbb ügyészi jelölése és megválasztása illegitim, csakúgy, mint az őt jelölő Baka András tevékenysége – írták. A frakció közölte: „Fejes Péter nem más, mint egy újabb tiszás báb, egy újabb tégla a tiszás egypártrendszer kiépítésében.”

„A jogállamiság helyreállítását követően a Tisza önkényuralmának kiépítői és statisztái is rövid úton oda kerülnek, ahová valók” – zárta a Fidesz-frakció a közleményét.

Az Országgyűlésben kedden a képviselők 139 igen szavazattal – hat nem ellenében – választották meg a 2025-ben nyugdíjba vonult Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest legfőbb ügyésznek. A titkos, kétharmados szavazáson a Fidesz és a KDNP nem vett részt.