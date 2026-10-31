Ekkora béremelésre számíthatnak jövőre az oktatásban

2027-től átlagosan öt és fél százalékos fizetésemelésben részesülnek a pedagógusok és oktatók, az intézkedés 164 ezer dolgozót érint, a költségvetési ráfordítás pedig 120 milliárd forint - ez derül ki a költségvetés tervezetéből.

Elindul a nevelő-oktató munkát segítők bérrendezése is, ők a pedagógusokénál is magasabb, 15 százalékos emelést kapnak. Az összesen 76 ezer alkalmazott - többek között pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, dajkák, könyvtárosok, szabadidő-szervezők - fizetését 61 milliárd forintból emelik meg.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium teljes kiadása jövőre meghaladja a 3224 milliárd forintot, a bevétele pedig a 42,7 milliárd forintot - olvasható az Országgyűlés honlapjára felkerült büdzsétervezetben.

Mindezen belül a tárca igazgatóságának személyi juttatásaira 5,2 milliárd forintot, dologi kiadásaira 807 millió forintot terveztek.

A minisztérium költségvetésében jövőre a Klebelsberg Központ esetében több mint 9,8 milliárd forintot szántak a személyi juttatásokra. Ugyenerre a célra az Oktatási Hivatalnál 12 milliárd forintot, a tankerületeknél 1047,9 milliárd forintot, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál 3,5 milliárd forintot, a Szakképzési Centrumoknál 256,2 milliárd forintot, az Állami felsőoktatási intézményeknél 71,4 milliárd forintot terveztek.

A tárcánál a jövő évi működési bevételi előirányzat sorban az Oktatási Hivatalnál 1,2 milliárd, a tankerületeknél 14 milliárd, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál 40,4 millió, a Szakképzési Centrumoknál 6,5 milliárd, az Állami felsőoktatási intézményeknél 17,8 milliárd forintot tüntettek fel.

Beruházásokra a legnagyobb, 3,6 milliárd forintos értékben a tankerületeknél kívánnak költeni, a felújításokra fordított összegeket tekintve, 1,3 milliárd forinttal a szakképzési centrumok állnak az élen.

A köznevelési feladatoknál a köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatásra kívánják a legnagyobb összeget, 727,3 milliárd forintot fordítani. A második helyen a hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás áll 36,9 milliárd forinttal, ezt követi az ingyenes tankönyvellátás támogatása 18,6 milliárd forinttal.

További 8,4 milliárd forintot a Nemzeti Tehetség Programra, 8,04 milliárd forintot a köznevelés speciális feladatainak támogatására és 1,8 milliárd forintot a kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatására kívánnak fordítani.

Ifjúságpolitikai programokra 2 milliárd, a fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatására 1,3 milliárd, a fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulásra pedig 750 millió forintot terveznek költeni.

A felsőoktatási feladatok közül a nem állami felsőoktatási intézmények támogatására 570 milliárd forintot, felsőoktatási programokra 4,1 milliárd forintot, a nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatására 6,4 milliárd forintot irányoztak elő.

A szakképzési és felnőttkori tanulási feladatok témakörében 28,8 milliárd forintot az állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozására, 8 milliárd forintot felnőttkori tanulási programokra, 4,6 milliárd forintot pedig a XXI. századi oktatás megalapozására kívánják költeni.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek sorában részesedésértékesítés címén 3 milliárd forint működési bevétel szerepel.