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Nyitókép: Facebook/Hegedűs Zsolt

Létrejön az Országos Népegészségügyi Intézet és az Országos Gyógyszerészeti Intézet

Infostart / MTI

November elsejével létrejön az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) és az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI). A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent kormányrendeletek szerint a két új intézet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központból (NNGYK) válik ki.

Mindkét intézet az NNGYK jogutódjaként működik, a feladat- és hatásköröket tekintve a folyamatban lévő ügyeket – a határidők számítását, az eljárási cselekmények érvényességét és az ügyfél eljárási jogait – a kiválás nem érinti.

Az ONI-t az országos tisztifőorvos vezeti, és az intézet felel többek között az országos népegészségügyi programok kidolgozásáért, irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait. Ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt egészségügyi szakfelügyeleti feladatokat, a közegészségügyi, a járványügyi és mikrobiológiai, valamint az egészségfejlesztés, az egészségügyi igazgatási és koordinációs, továbbá a munkaegészségügyi feladatokat.

Felel továbbá az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök engedélyezési eljárásának szabályaiért. Ezen kívül az intézet szerzi be a hazai éves oltóanyagot, azt nyilvántartja, elosztja és kiszállítja.

Az ONI adatgyűjtéssel, elemzéssel segíti a drogpolitikai stratégiai döntések megalapozását, közreműködik irányelvek és standardok kifejlesztésében a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásához, közreműködik a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásában, biztosítja a megvalósítás szakmai támogatását, koordinálja a megelőző-felvilágosító szolgáltatások rendszerének működését, ennek keretében kapcsolatot tart az elterelésben érintett szolgáltatókkal.

Az ONI feladatellátása és joggyakorlása nem terjed ki az Országos Gyógyszerészeti Intézet NNGYK-ból történő kiválásával az OGYI-ra átszálló feladatokra, jogokra és kötelezettségekre, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyokra – olvasható a rendeletben.

A kormány gyógyszerészeti államigazgatási szervként az OGYI-t jelölte ki. A szervezet egyebek között gyógyszerészeti módszertani tevékenységet végez, ellátja a gyógyszert és orvostechnikai eszközt, illetve in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközt együttesen érintő hatósági feladatokat, valamint biztosítja az ezekkel összefüggő engedélyezési, klinikai, piacfelügyeleti és gyógyszerbiztonsági tevékenységek összehangolását, valamint támogatja a gyógyszer-, biotechnológiai, orvostechnikai és digitális egészségügyi innováció szabályozási környezetének fejlesztését, közreműködik a szabályozástudomány fejlesztésében. Továbbá elősegíti az innovatív egészségügyi technológiák biztonságos és hatékony alkalmazását támogató hatósági feladatok ellátását, statisztikai adatokat gyűjt és elemez.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter korábbi bejelentése szerint Szepezdi Zsuzsanna vezeti majd az Országos Gyógyszerészeti Intézetet.

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