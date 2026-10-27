Schubert Archibald: a Mol akár már jövőre új kutakat fúrhat

Lezárta a Mol a kőolaj-, földgázkutatással és -termeléssel foglalkozó O&GD Central Kft. közép- és a kelet-magyarországi érdekeltségeinek, szénhidrogén-bányatelkeinek átvételét, a kapcsolódó infrastruktúrával együtt. A tranzakcióval a Mol napi termelése várhatóan mintegy 1000 hordó olajegyenértékkel nő, az új területek pedig további kutatási lehetőségeket kínálnak. Emellett a kilencedik hazai koncessziós pályázati körben nemrégiben elnyert két koncessziós terület – Nagylengyel-Nyugat és a Békéscsaba – is hozzájárulhat újabb készletek feltárásához – jelentette be a Mol a múlt héten.

A Mol a már meglévő 49 százalékos részesedése mellé szerezte meg az O&GD fennmaradó 51 százalékos részesedését a közép-magyarországi Mogyoród, Nagykáta és Ócsa koncessziós területeken található bányatelkekben, ahol 2027-ben több kutatófúrást terveznek.

Mindezzel kapcsolatban a vállalat kutatás-termelésért felelős ügyvezető igazgatója az InfoRádióban elmondta: a Molnak, és ezen belül is a Mol Upstreamnek mint hazai kőolaj- és földgázkutató és -kitermelő cégnek kifejezetten fontos az, hogy minél több területen tudjon nyersanyag után kutatni. De ezen túlmenően két szempontból is érdekesnek nevezte Schubert Archibald a legutóbbi akvizíciót: egyrészt több termelő kutat is vásárolnak, ami által rögtön megemelkedik a Mol termelése, másrészt – és ezt még fontosabbnak is tartja az ügyvezető igazgató – sok olyan lehetőséget látnak, ahol akár már a következő évben is új kőolajkutat tudnak fúrni.

Kiemelte: azokon az olajkutakon, amiket most vásároltak meg, várhatóan emelni is tudnak majd a termelésen, és ha az új kutatási lehetőségek is sikeresek lesznek, növekedhet Magyarország kőolajtermelése.

„Több milliárd forintnyi plusz beruházást tervezünk eszközölni ezeken a kutakon 2027-ben, illetve akár a további időszakban is” – tette hozzá.

További kutak A tranzakció részeként a Mol tulajdonába kerültek az O&GD további kelet-magyarországi érdekeltségei is: az Újléta és Nádudvar koncessziók, a Berettyóújfalu koncesszió 50 százaléka és a Konyár gázelőkészítő üzem. Az itt található kutak összesen körülbelül napi 200 hordó olajegyenérték szénhidrogén-termelést biztosítanak, míg a jelentős gázinfrastruktúra hozzájárul a Mol kutatás-termelési tevékenységének optimalizálásához.

Arról is beszélt, hogy Nagylengyelben és Békéscsabán új koncessziókat is nyertek a kiírt pályázaton, ez pedig elmondása szerint azért fontos, hogy újabb területeken tudjanak kutakat fúrni.

„Nagylengyelben már 80 éves múltja van a kőolajkutatásnak. Óriási termelések voltak abban a régióban, így bízunk abban, hogy fogunk találni újabb lehetőségeket, míg a Békés régióban jelenleg is van termelésünk”

– fogalmazott.

Hozzátette: Csongrád megyében, Algyő és Szeged környékén alapvetően gázlehetőségeket rejtő kutatási programokat szeretnének megvalósítani.

„Akvizíciókon és organikus terjeszkedésen keresztül is igyekszünk maximalizálni azokat a lehetőségeket, amin keresztül a lehető legtöbb olyan kutat tudjuk lefúrni, ami remélhetőleg a jövőben növelni tudja a hazai szénhidrogén-kitermelést, ezzel is valamelyest csökkentve az importfüggőségünket” – mondta.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.