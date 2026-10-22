Tovább gyarapodhat a fonódó villamoshálózat, elindult a közbeszerzés

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) elindította a Pacsirtamező utcai villamosfejlesztés tervezőjének kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárást – írja közleményében a fővárosi közlekedési vállalat.

A fejlesztés a budai fonódó villamoshálózat óbudai bővítését készíti elő: mintegy 3,5 kilométer hosszú új villamosvonal teremthet akadálymentes, kötöttpályás kapcsolatot a belváros, Óbuda és Kaszásdűlő HÉV-állomás térsége között. A beruházás emellett közvetlen kötöttpályás kapcsolatot létesíthet Észak-Buda belső részei és Észak-Pest között.

A tervezett villamosvonal a Katinyi mártírok parkja és a Kaszásdűlő HÉV-állomás között, a Pacsirtamező utcán, a Flórián téren és a Szentendrei úton haladva bővítheti az összefüggő budai villamoshálózatot.

A fejlesztés a 9-es busz egyik legterheltebb szakaszán kínálhat gyorsabb és kényelmesebb, kötöttpályás alternatívát, és visszaállíthatja az 1981-ben elbontott villamosvonalat Óbuda központjában.

A Pacsirtamező utcai villamosfejlesztés stratégiai jelentőségű a fővárosi közösségi közlekedési hálózat szempontjából. A korábbi átszállásmentes kapcsolat visszaállítása napi 30-40 ezer utas számára teremthet új eljutási lehetőséget a bel-budai lakóterületek és a Váci úti irodatengely között.

A térség sűrűn beépített városi környezetében a kötöttpályás közlekedés fejlesztése hozzájárulhat ahhoz, hogy a közösségi közlekedés vonzóbb alternatívát kínáljon az egyéni gépjárműhasználattal szemben.

A beruházás a villamospálya megépítése mellett az érintett közterületek megújítását is előkészíti, a cél egy akadálymentes, gyalogosbarát és élhető városi környezet kialakítása.

A beruházáshoz kapcsolódó társadalmi egyeztetés és a beérkezett észrevételek értékelése lezárult, az eredmények a BKK oldalán olvashatók. A tervezés során az egyeztetésen megfogalmazott vélemények, valamint a nyári lakossági bejáráson elhangzott javaslatok egyaránt hozzájárulhatnak a műszaki tartalom pontosításához.

A kiválasztandó tervező feladata a fejlesztés részletes műszaki előkészítése, a lehetséges nyomvonalváltozatok vizsgálata, valamint a szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése lesz. A cél a műszaki, közlekedésszakmai és városképi szempontokat egyaránt figyelembe vevő megoldás kidolgozása, amely a közlekedési infrastruktúra fejlesztése mellett az érintett közterületek megújítását is lehetővé teszi.

A hálózati koncepció részeként új kanyarodóvágányok tervezése is szerepel a Margit híd budai hídfőjénél – a Frankel Leó út és a Margit híd irányában –, valamint a Blaha Lujza térnél, a Népszínház utca és az Erzsébet körút között.

Ezek a fejlesztések a villamoshálózat rugalmasabb használatát és a különböző járatok közlekedésének összehangolását is segíthetik.

A teljes tervezési folyamat – az engedélyezési és kiviteli dokumentáció elkészítésével együtt – várhatóan mintegy két és fél évet vesz igénybe. A kivitelezés előkészítése ezt követően indulhat, az építkezés pedig a szükséges források rendelkezésre állása esetén kezdődhet meg.

A projekt előkészítésének finanszírozásában a Fővárosi Önkormányzat és a Waterfront City ingatlanfejlesztés beruházója a projekthez kapcsolódó településrendezési szerződés keretében működik együtt. A beruházó a tervezési költségek egy részét finanszírozza, a fennmaradó tervezési forrás biztosítására pedig fővárosi, illetve európai uniós források bevonása jelenthet megoldást.

Az európai uniós források a későbbiekben akár a megvalósítás költségeinek részbeni vagy teljes fedezetét is biztosíthatják.

A Pacsirtamező utcai villamos tervezése egy szélesebb körű kötöttpályás fejlesztési programba illeszkedik: a BKK és a Fővárosi Önkormányzat tervei szerint számos, a Budapesti Mobilitási Tervben (BMT) szereplő fejlesztés valósulhat meg Budapesten az Európai Unió támogatásával.

A BKK tervszerűen készíti elő a következő időszak kiemelt kötöttpályás hálózati fejlesztéseit. Az M3-as metró északi irányú meghosszabbítása, valamint az M1-es metró – a rákosrendezői beruházáshoz szorosan igazodó – korszerűsítésének és meghosszabbításának előkészítése is azt a célt szolgálja, hogy a közösségi közlekedés versenyképes alternatívát nyújtson az egyéni gépjármű-közlekedéssel szemben.

A további jelentős kötöttpályás fejlesztések között szerepel:

a Pesti fonódó villamos II. ütemének, vagyis a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosprojektnek a tervezése, amely átszállásmentes kapcsolatot teremthet Észak-Pest és Dél-Buda között;

a Budai fonódó villamoshálózat II. üteme, amelynek kivitelezése hamarosan kezdődik a Szent Gellért tértől a Budafoki útig;

a Budafoki úti villamos tervezése a Budai fonódó villamoshálózat II. ütemének folytatásaként;

a 3-as villamos pesterzsébeti meghosszabbításának előkészítése, valamint a Szegedi úti felüljáróhoz kapcsolódó zuglói villamoshosszabbítás;

a villamosflotta és a kapcsolódó infrastruktúra megújítása.

A projektek előrehaladását a rendelkezésre álló források és az előkészítés aktuális állása egyaránt befolyásolja. A BKK a tervezés és a megvalósítás során vizsgálja a hazai és európai uniós források, illetve az érintett fejlesztéseknél a magánforrások bevonásának lehetőségét.